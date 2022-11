Cerro Porteño: Chiqui Arce, a Mateus

El futbolista brasileño había incendiado el vestuario con explosivas declaraciones que se referían a la relación de los jugadores con Marcelo Moreno Martins: “Llega Marcelo Moreno, yo no quería creer eso, pero los paraguayos tenían un poquito de celos. Si mirás los partidos fríamente, muchas pelotas que podrían dar a Marcelo y dan al otro lado”.

Ante las declaraciones de “O Raio”, el entrenador azulgrana replicó diciendo que el brasileño es el menos indicado para juzgar: “Creo que si hay alguien que no puede juzgar a nadie en el plantel, es él (Mateus), porque se involucró en un problema que el mismo buscó, porque tomó suplementos sin permisos. Por si solo, por sugerencias de los que trabajan con él en Brasil y nunca en ningún momento, ninguno de sus compañeros y muchos menos yo, pasamos a juzgarlo durante ese tiempo”, manifestó Chiqui.

El técnico del Ciclón expresó que las declaraciones del futbolista fueron innecesarias. “Nosotros tenemos cuestiones de manejo de interior de vestuario, lo primero que vamos a hacer es hablar entre todos y que eso se aclare y se explique, porque al final quedó como una patada a los huevos. En el peor momento, era innecesario. Conocemos perfectamente cómo se relacionan los futbolistas, cómo nos relacionamos los que hacemos el fútbol y hay que ir de tú a tú, especialmente para el crecimiento. Si realmente hubiese ese inconveniente, los dirigentes se van a dar cuenta y nos van a reclamar, o sino, nos van a sacar, porque es señal de que no estamos preparados para conducir y nunca ocurrió en el sentido de cómo él comenta”, puntualizó.

Arce aclaró además que intentó comunicarse con Mateus pero sin éxito, ahora aguarda tener una conversación de forma personal con el atleta. “Yo le llamé cuando estaba en medio del monte, justo cuando había señal me llega eso (lo que dijo), le mandé un mensaje, no me respondió, le llamé, no me atendió. Ahora, dos o tres días después él me mensajea, me llama y yo lo vi tarde. Creo que está viajando, está vacacionando. Ahora es mejor hacerlo personalmente”, detalló.