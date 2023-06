Libertad, en la cornisa

Derrotado por un rival ganable

El partido en su etapa inicial y parte de la segunda, no tuvo el nivel esperado. Libertad sorprendió con cargas frecuentes hasta que de manera gradual fue bajando, tomando sus recaudos porque no solo tenía que pensar en el arco contrario, también en el propio.

Lea más: Descuido y derrota del “Guma”

A Tacuara Cardozo casi lo volvieron loco, no los rivales, sino sus compañeros. Es que apelaron a los pelotazos, por lo que el mundialista debía salir de la marca, retroceder y recepcionar los balones aéreos. A esta altura no está para tanto desgaste, ya no es un chico.

Paranaense tuvo mayor posesión del balón, pero no dañó. Su presente futbolístico no es el mejor y eso se vio reflejado en el partido, que fue definido por detalles. Sobre el final de la primera fracción, el argentino Cuello generó la ocasión de gol más clara, con un remate desviado al córner por Martín Silva.

Si bien el empate no era malo en condición de visitante, daba la sensación que el “Guma” podía haber hecho algo más en busca del premio mayor, el triunfo, tan necesario para un grupo nivelado.

Las salidas prometedoras albinegras luego de la recuperación de la pelota se diluían al borde del área. El esfuerzo no sería de nada.

En el segundo tiempo, el campeón paraguayo no pudo sostener su rendimiento. Aún así tuvo oportunidades para anotar sobre todo por intermedio de Tito Villalba, quien en acción individual se internó al área y pecó de egoísta, teniendo opciones de pase.

Luego, una asistencia de Cardozo para la pirueta del chico Enso González, cuyo tiro fue desviado por Bento.

El elenco repollero estaba para ganar, hasta que una genialidad del recién ingresado Christian combinada con la pasividad defensiva complicó el panorama. Disparo colocado para superar la resistencia de Silva.

En los tramos finales se dio un potente remate de Roque Santa Cruz bloqueado por Bento. Después, la anotación de Villalba anulada porque el balón había caído en el brazo. Lo valioso que hubiese sido ese pun-Tito.