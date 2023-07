Olimpia 1-Tacuary 2: Atado y sin ideas

Tacuary no sufrió para dar el golpazo

En el inicio del encuentro, dio la sensación que rápidamente podía llegar el gol franjeado. Una primera carga profunda por izquierda con centro al segundo palo para que Cardozo conecte y el balón pegue en el travesaño.

Sin embargo, esto le sirvió a Tacuary para ajustar marcas y de a poco fue poblando mejor en la zona de gestación del juego de Olimpia para ir frenando el ímpetu local que fue perdiendo fuerza en sus avances.

Y esto fue aprovechado por la visita para inquietar el área rival con pelotas peligrosas y poder anotar en una buena jugada colectiva con un disparo colocado de Ortega que se metió junto al palo izquierdo de Olveira.

Inmediatamente el dueño de casa pudo lograr la paridad aprovechando un balón quieto que pudo anticipar Gamarra para poner lejos de Servio, y evitar momentos de ansiedad para emparejar el resultado.

Tuvo otra oportunidad Paiva para poner al frente al decano pero su cabezazo fue desviado por el golero y solo quedó con las ganas de lastimar de manera seguida, cerrando un primer tiempo que dejó dudas en sí nivel colectivo.

En la complementaria, volvió a activar su juego ofensivo el elenco de Diego Aguirre, pero no tenía claridad para armar jugadas que pongan en riesgo el arco del adversario.

Ortega era el encargado de ejecutar los avances en el equipo de Almeida y tras varios intentos fallidos, a la una hora de partido pudo vulnerar el arco decano con un cabezazo bien colocado de Cabral para poner en ventaja otra vez al conjunto de barrio Jara.

Ni los cambios mejoraron la imagen de ser un equipo sin ideas que solo con empuje quería cambiar la historia de un partido que se le complicaba cada vez más.

Recién cerca del final Olimpia estuvo cerca del empate con un cabezazo de Bruera al horizontal, siendo lo único importante en todo el segundo tiempo, mostrando un pobre nivel, recordando esos malos partidos en el Apertura.

“No tenemos que agrandar la situación”

El técnico uruguayo Diego Aguirre minimizó el hecho que el plantel no se haya concentrado para el partido de anoche. “Son manejos internos que prefiero no hablar, no tenemos que agrandar esta situación”, indicó.

En cuanto a la derrota por 2-1 sufrida ante Tacuary, mencionó: “Arrancamos bien, creamos varias chances para marcar, pero luego tuvimos altibajos, tomamos los goles y en el segundo tiempo el equipo sintió un poco la ansiedad, y perdimos un partido que lo queríamos arrancar ganando” refirió.

Por su parte Iván Almeida se mostró contento por el estreno con victoria de Tacuary en Para Uno. “Ganamos a un rival de mucha jerarquía, quizás nos faltó más juego pero lo importante era poder arrancar con un triunfo”, manifestó.

“Pudimos controlar las transiciones rápidas de Olimpia y estuvimos bien parados atrás para evitar sus llegadas. Iremos mejorando a medida que pasen las fechas” concluyó.