2 de Mayo 1-Olimpia 1: Paridad en la Terraza

El Expreso, sin rumbo definido

El Olimpia de Martín Palermo no es precisamente que te llene los ojos, menos en el primer tiempo, que generalmente lo juega a tranco lento. Si su rival no lo incomoda, como que no se siente en la necesidad de apretar para marcar la diferencia.

El “2″ tampoco contribuyó al espectáculo, contando con el masivo respaldo de su afición que obviamente esperaba más de su equipo en la fracción inicial, que fue muy mala.

La más clara ocasión de gol la tuvo el franjeado Franco, cuya resolución, desde una ubicación inmejorable, resultó imperfecta. Otra carga prometedora la tuvo Redes, bloqueado de manera providencial por Barreto en el momento del disparo.

La complementaria fue más movida. Los albiazules se pusieron en ventaja producto de un mejor desempeño. Un tiro de esquina de Argüello fue conectado de cabeza por Miguel Barreto para vencer a Olveira, de muy mala salida.

En algún momento tenía que activarse el fútbol del elenco visitante, que como es habitual, con los cambios tuvo mejoría, mediante la cual llegó el empate luego de una clara infracción de Feliú sobre Redes, no advertida por el árbitro. Mediante el llamado del VAR fue sancionado el penal, convertido con suspenso por Derlis González, cuyo envío pasó debajo del cuerpo de Servín.

Olimpia volvió a marcar, pero el tanto de Redes no subió al marcador ya que Derlis, el de la asistencia, se encontraba en posición adelantada. Otra acertada de los integrantes de la cabina, que salvaron la tarea arbitral.

El Gallo norteño fue perdiendo fuerza, se quedó peligrosamente. El despliegue físico pasó factura.

En líneas generales, fue otra paso en falso del Expreso Decano en el torneo, teniendo al pelotazo casi como único recurso ofensivo, sin un sistema de juego definido que abrigue esperanzas de mejoramiento para el tramo final de una temporada por demás complicada.

Palermo, reacción positiva

El entrenador de Olimpia, Martín Palermo (50 años), destacó la capacidad de reacción de su elenco para reponerse del golpe inicial que significó el gol del 2 de Mayo. “Lo positivo que el equipo tuvo la capacidad de reaccionar”, señaló el Titán.

El argentino desea que su conjunto “sea más dinámico y determinante”.

“Mi visión está en arrancar de cero en el próximo campeonato”, señaló Palermo, quien tiene el deseo de cerrar el Apertura “de la mejor manera”. El rival franjeado de la última fecha será Libertad, el miércoles en el Defensores del Chaco, a las 18:00.

El técnico del Gallo norteño, Felipe Ariel Giménez (43), manifestó que su conjunto hizo un mejor trabajo, por lo que fue merecedor del triunfo.

“El trámite sentimos en todo momento que era favorable a nosotros. Lamentamos no ganar”, mencionó el popular “Gato”, “Nos sentimos orgullosos del plantel, el que entra da todo lo que tiene”, indicó.