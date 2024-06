Pedro Sarabia: “quiero pensar que el partido por Copa Sudamericana nos desgastó”

“No hicimos un buen primer tiempo, quiero pensar que el partido por Copa Sudamericana nos desgastó, el viaje, un montón de factores que hicieron que no lleguemos bien frescos, pero eso no es excusa. Hicimos las modificaciones, algunos jugadores estaban muy cansados en el entretiempo y otros con molestias, nos llevó a poner una defensa nueva y en el segundo tiempo se mejoró bastante, fuimos protagonistas, estábamos buscando, fuimos un equipo ordenado, pero en un contragolpe y recorrido mal hecho nos llevan a perder el partido”, manifestó el técnico albiazul.

El ex Nacional expresó que el Danzarín aprovechó su única chance para quedarse con los puntos. “Tenemos que hacer rotaciones por el tema de la doble competencia, realmente me hubiera gustado encontrarme con un triunfo, respetamos al rival de turno. El segundo tiempo fuimos protagonistas, creo que no teníamos que descuidarnos porque el rival también juega y aprovechó la única oportunidad que tuvo en el segundo tiempo, nosotros trabajamos siempre para ser un equipo equilibrado y no podemos conceder este tipo de situaciones que hacen que nos quedemos con las manos vacías.

Por último, Sarabia aseguró que ya está en conversaciones en el presidente Héctor Melgarejo mirando posibles nombres de cara al segundo semestre. “Estamos hablando constantemente con el presidente, él sabe mi postura, necesitamos cambiar un poco el plantel, algunas renovaciones, algo que ocurre siempre en las plantillas cuando termina un semestre.