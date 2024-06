Felipe Giménez: “Nunca me sentí superado por el rival”

“Yo se que en pelota parada mi equipo falló, nos hicieron los goles, capaz teníamos que hacer seis goles para poder ganar, pero creo que el equipo merecía, pero nunca me sentí superado por el rival, en ningún momento del trámite”, fueron las primeras expresiones del entrenador Felipe Giménez, entrenador del 2 de Mayo PJC, luego de la derrota 3-2 ante Guaraní.

En un momento de la charla, el DT pedrojuanino mostró su malestar sobre algunas decisiones arbitrales e indicó: “Mucho no puedo hablar de lo bien que le vi a mi equipo, porque me sacan las decisiones arbitrales. Yo sueño con un fútbol paraguayo donde todos puedan competir de igual a igual y no de acuerdo a la camiseta se pueda estar influenciado en una falta. Porqué cuando un jugador de un lado se tira se cobra y cuando del otro lado se tira no cobran, eso es lo que cuestiono. Vos estás ganando y te van metiendo en tu arco con ese tipo de faltitas.

“Al final acá mandan los resultados. Creo que el equipo tuvo un buen volumen de juego más allá de las variantes que tuvimos que hacer. Lastimosamente perdimos y tenemos que conocer eso. La verdad duele, porque creo que merecimos algo mejor por el partido que estábamos haciendo”, concluyó el DT del Gallo Norteño.