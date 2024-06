Gavilán: “Un dirigente me dijo, afloja Pablo”

“Ni siquiera se festejó, él mismo García no festejó por temor a que le hagan algo. Hablamos antes en la concentración con los chicos, hablamos en todos los sentidos, nosotros estábamos dando la cara por el club y teníamos que demostrar la capacidad que teníamos para el futuro”, dijo Gavilán a la 730 AM, ABC Cardinal.

Fue consultado si festejó el gol de Francisco García. “Soy de festejar, pero dentro mío, la situación ya te daba rabia de no saber que hacer. Era una impotencia con lo que vivíamos en el campo de juego, aguantar el grito de nuestra propia hinchada”.

“Al terminar el primer tiempo un dirigente me dijo que afloje un poco porque el rival está ganando en Ciudad del Este. A muchos les costó quedarse en primera, todos éramos jóvenes”, tiró el ex arquero del Ciclón.

Aseguró que ese partido le marcó muchísimo. “Me marcó muchísimo ese partido. Pero me quedó la espina con la gente de Cerro que se fueron para criticar y después son los primeros que quieren ganar. Hasta el profesor Astrada sufrió, salía a dar indicaciones y de todo le decían desde la preferencia”.

También estuvo presente en la última fecha del Clausura 2015 cuando jugada en Deportivo Santaní y el rival era Olimpia, esa vez hubo un intento de soborno aseguró.

“Teníamos premio aparte de nuestro presidente, yo recibí llamadas de parte del rival, de una mujer del rival que me ofreció 350 millones de guaraníes y una camioneta cero kilómetro para ir a menos. Fue de parte de nuestro rival en ese partido, Olimpia. Estábamos peleando el descenso esa vez”.

No cree que Libertad pierda la oportunidad de ser campeón esta noche. “No creo que Libertad pierda esta oportunidad, no digo que Olimpia regale su partido, si es muy diferente en el tema futbolístico entre ambos, no creo que Olimpia regale el partido, el problema es Cerro Porteño”, finalizó.