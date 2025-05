Masacre en Argentina: la declaración clave del psiquiatra y cómo será la despedida de los familiares

La cuadra está más tranquila, pero los vecinos, todavía curiosos, quieren tratar de entender lo que pasó adentro del departamento del 6A del Aguirre 295.

“Nadie escuchó nada. Fue recién a las 13 cuando Lucía, la empleada, los encontró, que los vecinos e alteraron por los gritos y fueron a ver qué pasaba. El que entró fue el vecino del 7°, el resto no quiso, se quedaron afuera y hasta lo llamaron a Adrián, porque en ese momento se veía solamente a uno de los chicos tirado en el piso”, repasó Paula Albarracin , encargada del edificio desde hace ocho años.

“Cada vez que paso por ahí es una angustia terrible porque son muchos años, lo que pasó es terrible”, dijo.

El fiscal César Troncoso lleva adelante la investigación que al momento analiza la hipótesis de un triple homicidio seguido de suicidio.

Troncoso analiza las pruebas con reserva y siguiendo la investigación pero sin dar información del caso para preservar a la familia y, particularmente, a los amigos de Ivo y de Ian. En la escuela acompañan a los chicos atravesados por la angustia tras el hecho y el dolor de la información que circula en redes sociales y medios de comunicación.

De acuerdo a los testimonios que circularon entre familiares y amigos, hacían referencia a un diagnóstico por depresión de Laura Leguizamón.

“Una caja vacía sin blíster, de sertralina; una caja midax 10, olanzapina 10 mg, con dos blíster con siete pastillas y un blíster con cinco pastillas” secuestraron en el departamento, de acuerdo a información oficial.

Según pudo saber Clarín, el psiquiatra de Leguizamón, del que no trascendió identidad, confirmó que estaba bajo tratamiento y que se barajó la posibilidad de “ingresarla a un tratamiento”, pero la recomendación médica no se habría ejecutado porque ella “se mostraba reticente”.

Si bien todavía la investigación es incipiente, este jueves tomaron declaración a los vecinos que asistieron ante el pedido de ayuda de Lucía Alejandra López, cuando encontró los cuerpos el miércoles al mediodía: la encargada, la vecina del 6B (en el edificio hay 13 semi pisos), un médico y una mujer que tocó timbre por la mañana porque “hacía carpool con los chicos” y le tocaba llevarlos a la escuela.

Tras la autopsia, las familias habrían acordado despedir a la familia y se prevé que eso podría ocurrir entre la noche del viernes y la mañana del sábado. Fuentes consultadas por Clarín confiaron que Nora Leguizamón, la hermana de Laura, se haría cargo de organizar la despedida de su hermana. Mientras que la familia Seltzer haría lo propio con Adrián, Ian e Ivo.

El dolor de la empleada que encontró los cuerpos

“Lucy”, la mujer que encontró la desgarradora escena dentro del departamento y la que pidió ayuda al 911, trabaja hace más de una década con los Seltzer.

“Me dijo que estaba en shock, que no podía parar de llorar. Yo le mandé mucha fuerza y me puse a disposición para lo que necesitara”, confió Paula, la encargada, a Clarín.

Además, contó que ambas hablaron y habían notado que Laura “estaba distinta” en las últimas dos semanas.

“Siempre fue una mujer sonriente, muy amable, muy arreglada. Y las últimas semanas no salía, prácticamente yo no la veía. Estaba muy callada, pero bueno, uno no pregunta esas cosas. Pero sí nos llamó la atención”, reconoció Paula, que además recordó una desgarradora frase: “Yo me levanto por mis hijos, nada más”, habría dicho. “Se lo dijo a Luci, ella amaba mucho a sus hijos, la verdad es que no lo podemos creer”.