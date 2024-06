¡Libertad campeón!, grito semestral

Mientras crece, los grandes pierden terreno

De las dos insinuaciones iniciales a una acción concreta de gol. Olimpia sorprendía con su actitud en el Defensores del Chaco. Pratto, en solitario, necesitaba una resolución de primera, hizo una pausa y luego definió, permitiendo la reacción de Morínigo.

El buen momento franjeado debía sostenerse, pero no tuvo continuidad, por lo que apenas activó su juego, Libertad mostró su lado competitivo y llegó al gol a través de Rubén Lezcano, quien hizo la diagonal ante la marca o el acompañamiento casi remoto de Richard Ortiz y Franco. Disparo colocado que hizo estéril la estirada de Juan Ángel Espínola.

Luego de unos minutos de confusión, los franjeados recobraron la normalidad y llegaron a la paridad, pero el tanto de Derlis González no subió al marcador porque se encontraba en posición adelantada, “por un pelito”.

Un largo tramo del segundo tiempo fue malo. Un buen pase de Pratto no pudo ser conectado de buena forma a Rubén Lezcano, al que picó largo el balón que quedó en manos del golero repollero.

El duelo se tornaba monótono hasta que Óscar Cardozo, reemplazante del también mundialista Santa Cruz, clavó un tiro libre para ampliar la ventaja.

El pequeño dramatismo llegó con el descuento de cabeza de Ortiz, hasta que el tiempo adicional se produjo la conexión entre tres hombres de refresco, Cardozo, Silva y Bareiro, para la concreción de del “Denomio”, tras la cual se produjo el pitazo final.

Por el lado de Olimpia, nuestro fútbol necesita de su protagonismo, no de un gigante dormido cumpliendo un rol hasta secundario. Da la sensación que con Martín Palermo está perdiendo tiempo, porque no se ve su mano, no invita a soñar con un segundo semestre victorioso al no existir posibilidades de potenciar la dotación, que inclusive será reducida. Por de pronto, se cierra un semestre horrible.

Mérito absoluto del “autodidacta” plantel repollero, que cuenta con una conducción “kindergarten”, que para el plano local alcanza raspando, pero para el internacional no.

Lezcano: Fulgurante retorno

“Me tocó jugar solamente seis partidos, pero traté de aprovechar al máximo la oportunidad, si no lo hacía no sabía si me iba a volver a tocar. Me siento feliz, emocionado”, expresó Rubén Lezcano (20), quien esperó pacientemente la chance de volver a competir y se convirtió en pieza clave para la obtención del nuevo título Libertad, con goles trascendentales.

“Trabajé mucho para este momento. Me sentí importante”, mencionó. “Vine del Preolímpico con muchas ganas de jugar, no me tocó. Quiero agradecer a mis compañeros, que nunca me dejaron de apoyar”, consignó el joven, quien valoró el respaldo de toda su familia, principalmente el de su madre, que se encuentra en España.

En el presente siglo (2001 en adelante), el “Guma” conquistó 17 títulos, Cerro Porteño 10, Olimpia 7, Nacional 3 y Guaraní 2.

Palermo: “Fuimos muy irregulares”

“Fuimos muy irregulares a lo largo del campeonato. Tuvimos partidos buenos, partidos que en la búsqueda los terminamos ganando en los últimos minutos”, comentó el entrenador de Olimpia, Martín Palermo (50 años), quien manifestó tener un plantel reducido, después de haber expresado su deseo de achicarlo.

El Titán llegó a 18 partidos con el Decano, con ocho victorias, seis empates y cuatro derrotas.

“Tenemos la obligación de tener un mayor protagonismo en el próximo torneo”, aseguró el argentino. “No pude formar un once cuatro, cinco partidos con los mismos nombres propios, por lesiones, expulsiones, por distintas cuestiones. A algunos jugadores que eran necesario tenerlos en la cancha, en muchos momentos no los tuve. Espero trabajar con esa base y apuntar de lleno con esa mejora desde el juego, que no lleve a tener una constancia, una regularidad”, apuntó.