Resumen internacional: Argentina y Ecuador se citan en Chicago

La Argentina de Lionel Messi, que defiende el título continental, afrontará un interesante examen previo al arranque de la Copa América de Estados Unidos 2024 cuando enfrente hoy a Ecuador, a las 19:00, en un encuentro preparatorio a jugarse en el estadio Soldier Field en Chicago.

Ganadora del último torneo de selecciones de la Conmebol en Brasil 2021, la Albiceleste busca llegar en buen estado al certamen que regresa después de ocho años a suelo estadounidense, con gran parte del plantel que a fines de 2022 consiguió la Copa del Mundo de Qatar, incluida la participación del astro Messi.

Argentina completará su preparación el viernes 14 en Washington frente a Guatemala, mientras que la Tri se enfrentará a Bolivia el miércoles 12 en Pensilvania y terminará sus ensayos el domingo 16, en duelo contra Honduras, en Connecticut.

España, aplastante

Susto y goleada. España, que recibió un gol en el segundo minuto, lo arregló goleando 5-1 a Irlanda del Norte en Mallorca en su último partido amistoso de preparación para la Eurocopa 2024 (14 de junio/14 de julio). Ballard abrió la cuenta. La remontada fue posible gracias a las anotaciones de Pedri (2), Morata, Fabián y Oyarzábal.

Croacia supera a Portugal

Croacia consiguió ayer lo que ningún equipo había logrado en el último año, vencer a Portugal, una de las favoritas para ganar la Eurocopa de Alemania, en un amistoso en el que la estrella Luka Modric marcó y dejó su impronta.

Suiza y Austria, a mano

Suiza y Austria empataron en Sankt Gallen 1-1, en su último amistoso antes de la Eurocopa de Alemania.

La defensa austriaca logró interceptar el balón en el mediocampo y Baumgartner estableció el 1-0. La paridad llegó a través de Widmer, quien tuvo problemas para marcar de rebote, con la portería a disposición.

Victoria de Dinamarca

Dinamarca completó ayer su relación de amistosos antes de la fase final de la Eurocopa con un solvente triunfo por 3-1 en el estadio Brondby sobre Noruega, que de la mano de Erling Haaland y Martin Odegaard cuestionó hasta el final la victoria local.

Serbia afina puntería

El acierto de Sergej Milinkovic-Savic y Aleksandar Mitrovic, dos que juegan la liga de Arabia Saudí, propició la victoria en Solna a Serbia contra Suecia 3-0, que apuntala su puesta a punto para su debut como selección independiente, en la fase final de una Eurocopa de la que está pendiente el Viejo Continente.

Colombia, contundente

Colombia venció ayer por un rotundo 5-1 a Estados Unidos en un juego de preparación para la Copa América en el que mantuvo su racha de imbatibilidad desde la llegada del técnico argentino Néstor Lorenzo.

La escuadra sudamericana se adelantó por mediación de Jhon Arias (minuto 6) y Rafael Santos Borré (19) en Landover (Maryland, Estados Unidos), donde contó con un apoyo mayoritario entre los alrededor de 55.000 aficionados. Tim Weah descontó (58) pero los suplentes Richard Ríos (77), Jorge Carrascal (85) y Luis Sinisterra (88) certificaron el triunfo “cafetero” que llega a 19 partidos sin caídas con Lorenzo en el banco.

Gremio, 2º en su grupo

El brasileño Gremio no pudo imponer su localía ejercida en Curitiba contra Estudiantes de La Plata y con el empate de 1-1 culminó segundo en su grupo (el C, detrás de The Strongest) de la Copa Libertadores. El argentino-paraguayo Franco Cristaldo (48) puso en ventaja al equipo gaúcho, igualando Mauro Méndez (83).

Al cumplirse el cotejo de regularización quedaron establecidos todos los cruces de los octavos de final del torneo estrella de la Conmebol: Colo Colo-Junior de Barranquilla, Nacional de Montevideo-São Paulo, Gremio-Fluminense, Peñarol-The Strongest, San Lorenzo-Atlético Mineiro, Talleres-River Plate, Botafogo-Palmeiras y Flamengo-Bolívar.

Luis Suárez, en Uruguay

El histórico goleador de la selección uruguaya, Luis Suárez (37) volvió a la convocatoria y su nombre figura entre la lista de 26 jugadores que presentó ayer el técnico Marcelo Bielsa (68) para la Copa América.

Dentro de la nómina del entrenador argentino también figuran nombres como Brian Ocampo, José María Giménez, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Darwin Núñez.

Los arqueros citados fueron Sergio Rochet, Santiago Mele y Franco Israel. El olimpista Gastón Olveira era una de las opciones manejadas por el “Loco”.

David Martínez, al Pumas

El argentino River Plate y el mexicano Pumas tienen un principio de acuerdo para que el paraguayo Héctor David Martínez (26 años) milite en el club felino. El defensor inició su carrera profesional en Defensa y Justicia, desde donde pasó al Millonario. Con la Albirroja disputó la Copa América Brasil 2021.

Demanda por “Mbappérez”

La FIFA condenó a Huracán al pago de 1.620.000 dólares al Sportivo Luqueño por el pase de Marcelo de la Cruz Pérez (23 años). El club paraguayo había hecho la demanda al no recibir el monto establecido por “Mbappérez”, por lo que el Globo de Parque Patricios deberá abonar una suma superior, al agregarse la penalidad y las costas.

Ramírez vuelve a Tolima

El experimentado atacante paraguayo Gustavo Adrián Ramírez, de 34 años, volverá a jugar en Deportes Tolima, con el que se consagró campeón en el 2021. El natural de Yuty (Caazapá), venía actuando en el Morelia, en la Liga Expansión mexicana. En el país “cafetero” militó igualmente en Deportivo Cali.

Totín, ofrecido a Colo Colo

La prensa chilena anunció que el paraguayo Luis Antonio Amarilla (28), del Mazatlán de México, fue ofrecido al Colo Colo, que tiene en sus filas a Guillermo Paiva (26). En su momento, el aregüeño Totín Amarilla, con pasado en Olimpia (formativas), Libertad y Sol de América, estuvo en los planes de Cerro Porteño.

El retorno de Thiago Silva

Thiago Silva, exjugador del Chelsea inglés, dijo que ha vuelto a casa durante su multitudinaria presentación como nuevo refuerzo de Fluminense, campeón de la Copa Libertadores 2023. En un Maracaná abarrotado de seguidores que cantaban el himno y agitaban banderas con los colores del club, el zaguero de 39 años fue presentado en una ceremonia que duró casi tres horas.