Albirroja Sub 23: El sueño toma vuelo

El primer destino es la ciudad de Bayona, donde la Albirroja de Carlos Jara Saguier medirá fuerzas el jueves contra Francia, a las 15:15 de nuestro país, en el estadio Jean Dauger.

Lea más: La Albirroja: Pésima imagen contrasta con “mejoras” de Garnero

El sábado, la escuadra guaraní lidiará con Estados Unidos y el jueves 18 enfrentará a Ucrania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Robert Piris da Motta (29) en principio iba a ser el único comodín del plantel, de los tres que podían haber pasado los 23 años. Sin embargo, el volante de contención no participará el evento, ya que estará al servicio de Cerro Porteño en la Copa Sudamericana. En sustitución irá Marcos Gómez, de Olimpia.

El Dínamo Moscú no otorgó permiso a Fabián Cornelio Balbuena (32), quien estuvo en agenda.

Para los Juegos, los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores. Eel cuerpo técnico tuvo muchos inconvenientes el armado de su dotación. Otro que no tiene licencia es Fernando Cardozo (23), traspasado por Olimpia a Newell’s Old Boys, que requiere su inmediata presencia para su adaptación.

Los “extranjeros” en la lista son Diego Gómez (Inter Miami), Diego González (Lazio), Marcelo Pérez (Huracán) y Enso González (Wolverhampton).

Para obtener datos del grupo de 18 atletas tuvimos que recurrir a las imágenes, por el deficiente servicio informativo de la APF.

* Composición del plantel. Arqueros: Ángel González y Rodrigo Frutos. Defensores: Alan Núñez, Gilberto Flores, Ronaldo Dejesús, Fernando Román, Daniel Rivas y Alexis Cantero. Mediocampistas: Marcos Gómez, Diego Gómez, Fabrizio Peralta, Wilder Viera, Enso González y Gustavo Caballero. Atacantes: Marcelo Fernández, Diego González, Marcelo Pérez y Kevin Parzajuk.

Los que obtuvieron el título del Preolímpico de Venezuela que no están son: Javier Talavera, Iván Leguizamón, Juan José Cardozo, Gastón Benítez y Tiago Caballero.

* Calendario. Paraguay integra el Grupo D junto con Japón (rival del próximo miércoles 24), Israel (sábado 27) y Malí (martes 30).