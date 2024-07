Olimpia, con paliativo económico en el interior

La idea de la dirigencia de Olimpia es que de los 11 juegos, cuatro se cumplan en Ciudad del Este, incluyendo el de mañana contra Guaraní, marcado para las 18:30, otros cuatro en Encarnación y algunos en el 12 de Octubre de Itauguá, debido al cierre temporal del Defensores del Chaco por refacciones, al igual que Para Uno, que recién sería rehabilitado en 2025.

Si bien los fanáticos franjeados de tierra adentro estás deseosos de ver a sus ídolos y hasta son considerados menos “tóxicos” al momento de afrontar campañas negativas como las que se vienen dando, el hecho de distanciarse de la capital podría generar también un perjuicio al club, teniendo en cuenta que será más difícil la puesta al día de los socios que tienen precisamente como beneficio acudir a los encuentros con costos preferenciales.

Hasta aquí, un hecho positivo es la tolerancia de los componentes del plantel, quienes estarían por completar cuatro meses sin percibir sus haberes. Los traspasos de Fernando Cardozo y Saúl Savín Salcedo al Newell’s Old Boys argentino no son suficientes para cubrir las necesidades que son enormes. Además, los montos aproximado mencionados por las operaciones no ingresan en su totalidad a la tesorería, por lo que el gigante del barrio Mariscal López debe realizar más transferencias para tomarse un respiro.

* Aprestos. La dotación activa hoy en la Villa de Fernando de la Mora y repetirá mañana la sesión, tras la cual el entrenador Martín Palermo hablará con la prensa al mediodía. Posteriormente la comitiva emprenderá viaje con destino al Alto Paraná para la disputa del añejo clásico.