Víctor Bernay: “Conforme con el desarrollo, no con el resultado”

“Analizo dos cuestiones. El desarrollo del juego me ha dejado muy satisfecho porque en los primeros diez minutos de juego generamos muchas ocasiones de gol. Después, el resultado no es el que deseábamos. Pero en el fútbol, cuando no podes ganar es importante no perder”, manifestó Víctor Bernay, técnico de Nacional, sobre el empate sin goles ante Trinidense.

Con respecto a las situaciones de gol que no lograron aprovechar, el entrenador tricolor indicó: “Obviamente nos gustaría tener un mayor porcentaje de efectividad, pero esto recién comienza. Los jugadores han hecho una entrega responsable tanto al momento de tener el balón, como cuando no la tuvimos. Pero este es el camino que debemos seguir, ese que mostraron en campo de juego, pero con un mejor porcentaje de efectividad”.

“El promedio de edad del equipo es de 23 años. Tenemos muchos jugadores jóvenes, pero estamos convencidos que estamos por el camino correcto. Ojalá podamos comenzar a sumar los puntos que deseamos para posicionarnos lo más alto posible en la tabla e intentar ser protagonistas en el campeonato”, añadió el DT.