Nacional vs. Trinidense: Sin gol en el arranque

Samudio, responsable del cero

En barrio Obrero se vivió una primera parte en la que Nacional fue ampliamente superior a Trinidense, a tal punto que la visita no logró encontrar la forma para desarrollar su juego.

El elenco dirigido por Víctor Bernay regaló un primer lapso casi perfecto en todas las líneas. Solo le faltó llegar a la máxima emoción para redondear el gran funcionamiento que mostró.

Ordenado tácticamente, criterioso con el balón y con mucha precisión en los movimientos, tanto defensivos como ofensivos. La Academia tuvo unos 25 minutos maravillosos, tiempo en el que los de Santísima Trinidad sufrieron muchísimo. En ese lapso en el que el arquero Víctor Samudio se convirtió en héroe, acallando el grito de gol en cada llegada clara de los locales. El portero fue clave para sostener a su equipo en el peor momento.

El cuadro auriazul se vio sorprendido por la propuesta de su rival, que presionó alto, buscando cortar de raíz cada vez que su adversario intentaba comenzar a elaborar juego ofensivo.

Pasada la media hora de juego comenzó a mermar la intensidad en el ritmo del cuadro tricolor y a partir de ese momento los visitantes lograron salir un poco más y llevar a campo rival la lucha por la tenencia del balón. Pero a pesar de ello, no lograron pesar en ofensiva.

Para la segunda parte Trinidense envió al campo a Óscar Giménez, intentando tener más peso dentro del área, pero al final este tuvo muy poca participación. Casi no lo buscaron

La Academia mantenía la superioridad en el trámite, pero ya sin generar ocasiones claras con en la primera parte. Cañete vio la segunda amarilla tras una falta innecesaria. Bernay recompuso su zaga central, oxigenó el medio y la ofensiva para evitar sentir ese hombre menos y llevar la disputa por el balón lo más lejos de su portería.

En los minutos finales la visita terminó inclinando la cancha, pero sin ideas claras para quebrar el buen trabajo defensivo de los locales.

Resultado no deseado

“El desarrollo del juego me ha dejado muy satisfecho porque generamos muchas ocasiones de gol. Después, el resultado no es el que deseábamos. Pero cuando no podes ganar es importante no perder”, manifestó Víctor Bernay, técnico de Nacional, sobre el empate sin goles ante Trinidense.

“Tenemos muchos jugadores jóvenes, pero estamos convencidos que estamos por el camino correcto para intentar ser protagonistas”, añadió el DT.

Por su parte, José Arrúa, entrenador de Trinidense, señaló: “No fue el partido que vinimos a buscar. En el primer tiempo nos forzaron al error y tuvieron situaciones claras de gol. En el segundo tiempo creo que fue un poco más parejo y al quedarnos con un hombres más, equivocamos el camino. Pero llevamos un punto que es importante”