Jara Saguier: “La expulsión terminó desubicando al equipo”

“Es que muy temprano vino la expulsión y ahí nos desubicamos un poquito. Al tener en frente a un equipo muy vertical, muy rápido y contundente iba a pasar esto. Nosotros les dejamos espacios y los pases profundos fueron muy dañinos”, fueron las primeras expresiones de Jara Saguier, entrenador de la selección paraguaya Sub 23, luego de la durísima derrota 5-0 ante Japón en en los Juegos Olímpicos.

A renglón seguido, el Bambino explicó el motivo del porque no arrancó jugando con un delantero centro natural: “Ellos (Japón) son un equipo rápido, que sale mucho y deja espacios. Los cuatro (albirrojos) que estaban en ofensiva no eran de área, pero eran muy rápidos. Aprovechamos dos a tres corridas, pero no fuimos constantes”.

Ante la consulta de la presencia de Gilberto Flores como lateral derecho, el entrenador albirrojo señaló: “Ellos no se sentían muy bien con línea de cinco. Flores estaba como tercer central y me dijo que jugada de lateral también. Entonces le dimos también al equipo esa posibilidad de mostrarse, pero vimos que no estamos a lo mejor preparados para eso”.

Para finalizar, Jara Saguier se refirió a la falta de juego asociado y apuntó que confía en que este grupo se sabrá levantar. “Ese es un déficit nuestro. Lo del toque del balón es normal, pero estábamos atacando, llegando. Pero después que vino la expulsión se terminó un poco la ofensiva nuestra. Este grupo se supo levantar de varios golpes y para nosotros cuentan las levantadas, no las caídas”.