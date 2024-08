Fiesta CONMEBOL Evolución arranca este fin de semana

La inauguración oficial se cumplió en la jornada de hoy en el predio de la CONMEBOL y mañana comenzarán las competencias.

Las categorías a disputarse son tres; Sub 13 masculino, Sub 14 femenino y Sub 16 femenino, y los partidos de fase se disputarán en el Parque Guasu, las semifinales en el ex Club General Díaz de Luque y la final en la cancha de la CONMEBOL. Todos los encuentros serán de acceso libre y gratuito. Además, ]serán televisados por el canal de YouTube de la CONMEBOL.

Los equipos representantes de nuestro país son; Nacional de Presidente Franco (Sub 13 masculino), Selección Ñeembucú (Sub 14 femenino) y Porvenir (Sub 16 Femenino).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Fin al sueño del oro: La selección de Paraguay perdió con Egipto y está eliminada de los Juegos Olímpicos

- Calendario de la primera fecha de los equipos locales;

SUB 13 MASCULINO

Palmeiras vs. Nacional de Presidente Franco, en el Parque Guasu, mañana (15:30).

SUB 16 FEMENINO

Callejo vs. Porvenir, en el Parque Guasu, mañana (08:00).

SUB 14 FEMENINO

La Selección de Ñeembucú tendrá jornada libre.

- Grupos:

SUB 13 MASCULINO

GRUPO A: Alianza Lima (Perú), River Plate (Argentina), Treinta y Tres (Uruguay), Nacional de Presidente Franco (Paraguay) y Gen Chile (Chile).

GRUPO B: Palmeiras (Brasil), Liga Vallecaucana (Colombia), Secasports (Venezuela), Megacenter (Bolivia) e Independiente del Valle (Ecuador).

SUB 16 FEMENINO

GRUPO A: River Plate (Argentina), Porvenir (Paraguay), Colombia Sub 16 (Colombia), Academia Cantolao (Perú) y Calleja (Bolivia).

GRUPO B: Ferroviária (Brasil), Colo Colo (Chile), Liverpool FC (Uruguay), Independiente del Valle (Ecuador) y Madeira Club Lara (Venezuela).

SUB 14 FEMENINO

GRUPO A: River Plate (Argentina), Sao Paulo (Brasil), GEN (Chile), Club Nacional (Uruguay) y Búhos ULVR F.C. (Ecuador).

GRUPO B: Liga Vallecaucana (Colombia), Alianza Lima (Perú), Santa Cruz (Boliva), Selección Ñeembucú (Paraguay) y ULA FC (Venezuela).