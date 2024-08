Pedro Sarabia: “En ambos tiempos fuimos protagonistas”

“En ambos tiempos fuimos protagonistas. Cambiamos el chip en lo que refiere a no dejar jugar al rival y no le dimos posibilidad de desarrollar ese juego que mostraron en los partidos anteriores”, explicó Pedro Sarabia, entrenador de Sportivo Ameliano, luego del empate sin goles ante Nacoinal.

Con respecto a la propuesta de su equipo para anular a su adversario, el Cabo indicó: “La única manera que nosotros podíamos evitar que ellos piensen en el medio sector es presionándolos arriba, lo que nos generó un gran desgaste en lo físico. Por esto en la segunda parte cambiamos el sistema táctico, pero seguir con la idea inicial”.

“Me voy conforme con el rendimiento, no así con el resultado. Me gustó bastante porque la agresividad del equipo fue otra (comparando con el partido anterior). El rendimineto fue bueno, todos entendieron el compromiso que teníamos que tener, pero lastimosamente no pudimos ganar”, sentenció el técnico de la V azulada.