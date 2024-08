Copa Paraguay: El “24” avanza en los penales

24 de Setiembre, equipo de la Primera “B”, tercera categoría de nuestro fútbol. Su rival era representante de la UFI como el mejor del departamento de Paraguarí. No fue un partido fácil para los aregüeños que ya en el primer tiempo pasaron algunos sofocones en el área.

El segundo tiempo tampoco cambió mucho el partido, 24 de Setiembre el que más buscó, pero los colmenenses, apoyados por una buena cantidad de personas en el estadio, tenían también sus ocasiones.

El primero que llegó al gol fue 24 de Setiembre, a los 84 minutos por medio de Roque Florenciáñez. Parecía que ese gol ya le iba a alcanzar al franjeado para clasificar, pero los de Guaraní igualaron a los 87 minutos por medio de Cristhian Saucedo.

En los penales fueron más certeros los aregüeños (5-4) que jugarán los octavos de final de la Copa Paraguay con el ganador de la llave Martín Ledesma de Capiatá y Guaireña FC.

Ficha Técnica

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Ángel Fleytas. Asistentes: Francisco Ramos y Lucio García. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

Atlético Guaraní: Elio Martínez; Nilson Núñez, Iván Rojas, Cristhian Saucedo y Hugo Vera; Alexis Ortiz, Tadeo Cañiza, Daniel Valdelamar y Robert Ramírez (60′ César Caballero); Alan Traverssi (89′ Gilberto Centurión) y Pablo Benítez (79′ Darío Giménez) DT: Benigno Cantero.

24 de Setiembre: Jorge Campuzano, Pedro Vera, Tomás Benítez, Óscar Florienciáñez y Rocco Vidal (46′ Cristian Blanco); Wilfrido Rivas (46′ César Benítez), Pablo Rolón, Diego Fernández (46′ Enrique Araújo) y Roque Florienciáñez; Juan Mereles (70′ Armando Torres) y Armando Pessolani (46′ Jonathan Florienciánez). DT: Jacinto Elizeche.

Goles: 84′ Roque Florienciáñez (24S); 87′ Cristhian Saucedo (AG).

Amonestados: 17′ Iván Rojas (AG); 83′ Pablo Rolón (24S).

Tanda de penales: I. Rojas, C. Caballero, N. Núñez, T. Cañiza anotaron; D. Valdelamar y H. Vera no convirtieron (AG); O. Florienciáñez, E. Araújo, J. Florienciáñez, C. Benítez y T. Benítez anotaron; el remate de R. Florienciáñez fue atajado por E. Martínez (24S).