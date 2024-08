Melgarejo: “Se creen unos Dioses”

“Esto es burlarse ya de nosotros, de los dirigentes, no quieren aceptar que se equivocaron, cualquier cosa dicen para no decir que se equivocaron”, señaló Melgarejo a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Cómo vas a decir que no fue falta, todos dicen que fue falta y ellos salen a decir que no fue falta. No puede ser que entre cuatro paredes digan que no fue falta, se encerraron y tomaron una decisión salomónica y dijeron vamos a decir que no fue falta. Una locura”, añadió el presidente de Ameliano.

A partir de ahora, que sigue fue la consulta a Melgarejo. “Salir a rezar para que nos toque un buen arbitraje, por lo visto desde la dirección de árbitros no habrá cambios y apaña esta clase de cosas, ahora nos pone un árbitro que viene de tres fechas de suspensión, se sienten Dioses donde están”.

Le retira el apoyo a Eber Aquino y volvió a hablar de la jugada. “A partir de ahora, Eber Aquino no tiene el respaldo de Ameliano. Ramón Martínez hace la falta y se queda, el no siguió la jugada, por eso los dos quedaron parados, tuvo que venir Barreto a tomar posesión del balón, no tiene sentido, no tiene justificación lo que hicieron”.