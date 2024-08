Olimpia: Un equipo fuerte como el Titán

El Titán, de 50 años, llegó a 25 partidos con Olimpia, de los cuales ganó 12, empató nueve y perdió cuatro. Luego del triunfo dominical sobre Ameliano por 1-0, el conductor del Expreso destacó la fuerza de su elenco, que recibió solo dos goles en siete rondas.

Lea más: La marcha del Clausura 2024

“Seguimos manteniendo el arco en cero. Que no nos conviertan goles no es solo un factor de los defensores, es todo el funcionamiento del equipo, una estructura muy fuerte y eso nos da cierta calma”, indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La persistencia es una de las características del elenco franjeado. “A pesar que pasen los minutos y no encontremos en gol, tenemos paciencia con la seguridad que tenemos en el arco nuestro. Somos un equipo mucho más completo y esto nos da estos resultados”, agregó.

La unión del plantel es clave para la buena campaña. “Hay una estructura muy grande desde lo grupal, que a mí me da la posibilidad de mantener el once. Esto se fue gestando desde la pretemporada, en Encarnación, Buenos aires, eso nos unió. Hay una unión muy familiar en todas las áreas, cocineros, utileros, médicos. No busco tantas figuras en los equipos, sino estructuras de grupos que te lleven a cosas importantes”, puntualizó.

Sin tiempo que perder, la dotación se prepara para el duelo del jueves contra Tacuary, a disputarse en Villa Elisa, a las 20:00. La posterior parada está fijada para el domingo 1 de setiembre contra el Sportivo 2 de Mayo, en el Villa Alegre de Encarnación, a las 16:30.