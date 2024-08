José Arrúa: “Entramos en el juego que le conviene a ellos

“En la primera etapa tuvimos ocasiones que no logramos aprovechar y en el segundo tiempo entramos en el juego que le conviene a ellos. Sabíamos que ellos hacían daño con pelotas largas, con laterales y nos convirtieron así”, explicó José Arrúa, entrenador de Tinidense.

A continuación, el técnico auriazul indicó: “Los partidos son momentos y los tenes que aprovechar. Cuando no haces te hacen. Creo que si aprovechábamos algunas de las ocasiones que tuvimos íbamos a poder manejar mejor el partido, pero lastimosamente nos vamos con la derrota”.

Para finalizar, Arrúa comentó que varios futbolistas no estában en óptimas condiciones, algo que se notó en el rendimiento. “Tuvimos bajas importantes por lesión y por un cuadro gripal que a último momento afectó a varios jugadores. Eso hizo que no pudieramos mantener el equipo que venía siendo titular. Creo que eso se notó en el campo, porque varios jugaron con ese cuadro gripal, no estában en óptimas condiciones”.