Juan Espínola deja Belgrano y está cerca de fichar por Newell’s

El portero paraguayo Juan Espínola no continuará en Belgrano de Córdoba, luego de que el club argentino decidiera no hacer uso de la opción de compra por su pase. Sin embargo, su futuro parece estar ya definido en otra institución importante del fútbol argentino: Newell’s Old Boys de Rosario, así lo confirmó a Cardinal Deportivo Hugo Petta, representante de futbolistas, quien aseguró que existe un acuerdo de palabra para la llegada del guardameta a la “Lepra”.