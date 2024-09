Manolo Jiménez: “Cuando no hay fútbol, perdemos”

“Perdimos un partido que no se ha jugado al fútbol y cuando no se juega al fútbol, Cerro Porteño pierde mucho”, manifestó el técnico Manolo Jiménez, tras la derrota de ayer 1-0 ante Guaraní.

Lea más: Guaraní vs. Cerro Porteño: Resultado, resumen y gol

A renglón seguido, el español significó: “No voy a hablar más (sobre el arbitraje); porque cada vez que hablo pasa algo. Estamos solos, la Liga es larga y esto es Cerro contra todos”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante la consulta de por dónde pasó la derrota, el DT azulgrana indicó: “En una desaplicación, un error en el área nos penalizan con un gol. Partido triste, lamentable por muchas cosas, no solo porque no hemos hecho nuestro partido. Hemos fallado, no hemos hecho bien las cosas. Tenemos jugadores que no están en su mejor momento y otros que esperamos puedan volver después de este parate”, puntualizó el DT del Ciclón.