Green Day en Paraguay 2025: fecha confirmada y preventa de entradas desde el 21 de mayo

Green Day estará en Paraguay el próximo 15 de septiembre en un concierto que tendrá lugar en el Jockey Club Paraguayo. La preventa de entradas comenzará este miércoles 21 de mayo, con cupos limitados para los primeros fans que aseguren su lugar en el concierto histórico.

Con himnos como American Idiot, Boulevard of Broken Dreams y Basket Case, Green Day se consolidó como una de las bandas más influyentes del punk rock moderno. Su visita a Paraguay marca un hito para miles de seguidores que, durante años, esperaron la posibilidad de verlos en vivo sin salir del país.

“Sudamérica, han sido tan pacientes. Ahora estamos acá para hacer que esos sueños se vuelvan realidad”, publicó la banda en sus redes sociales, junto a las fechas que serán parte de esta gira que arrancará el 24 de agosto.

El trío conformado por Billie Joe Armstrong (voz y guitarra), Mike Dirnt (bajo) y Tré Cool (batería) llega en plena vigencia y con un nuevo disco bajo el brazo, tras haber publicado el álbum “Saviors” en enero de 2024, del cual se desprende el sencillo The American Dream Is Killing Me.

Green Day llegará por primera vez a nuestro país en el marco de una gira por la región, que también incluirá presentaciones en Colombia, Chile, Perú, Argentina y Brasil.

La banda, que cuenta en su haber con cinco premios Grammy y es parte del Salón de la Fama del Rock and Roll, es considerada la más influyente de su generación y ha sido referente para otras agrupaciones.

Entradas ¿dónde se venden y cuánto cuestan?

La preventa de entradas comenzará este miércoles 21 de mayo a las 13:00 y será exclusiva para los clientes de ueno. Las mismas estarán disponibles a través de Ticketea (www.ticketea.com.py) y los precios irán desde G. 315.000.

Terminada esta preventa, el lunes 26 de mayo comenzará la venta general de entradas con precios que irán desde G. 350.000. No obstante, desde la productora señalaron que los clientes de tarjetas de crédito ueno podrán acceder a beneficios también en esta etapa de venta general.

El concierto de Green Day será apto para todo público. Los menores de hasta 8 años cumplidos no abonan el ingreso acompañados de su adulto responsable con entrada.