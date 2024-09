Torneo Clausura: Se cortaron las rachas

El local no dejó jugar a su rival

Haciendo a un lado la ventaja en el marcador, gracias al gol de Daniel Pérez, Guaraní realizó un muy buen primer tiempo. En ese lapso se hizo dueño del trámite, se paró mejor en campo de juego, contrarrestando lo que Cerro Porteño intentó realizar tácticamente.

El Azulgrana no pesó en ofensiva, le costó muchísimo hacerse del balón y por ende elaborar juego. El sistema táctico utilizado por Manolo Jiménez le terminó jugando en contra, pues sus laterales, que son claves en la tarea ofensiva, no se pudieron soltar, Carrizo nunca encontró espacios por el centro para hacer jugar al equipo. Los volantes de marca siempre fueron superados y con ello los centrales terminaban mal parados.

El Ciclón recién pudo tener protagonismo en el juego una vez que estuvo en desventaja. Ya en el tramo final del primer lapso.

El Aurinegro se mostró mucho más equilibrado en todas sus líneas y con las ideas claras una vez que se hacía del balón. Si no fuera por esa falta de definición que le viene afectando hace varias fechas, la diferencia podía ser mayor.

Con Pérez y Cantero, el Aurinegro marcó diferencia numérica en ataque. Entre los volantes por fuera, Martínez complicó siempre en velocidad y el punto flojo estaba en el ataque.

En la segunda parte el Ciclón realizó modificaciones que cambiaron el sistema táctico y el funcionamiento del equipo. Carrizo empezó a jugar más suelto y tomó las riendas del equipo. Alan y León pisaron terreno adversario con mayor frecuencia y el local tuvo que cambiar su idea de juego en esos momentos.

Los de Francisco Arce retrocedieron un poco más las líneas para contener y buscaron salir en velocidad, tratando de aprovechar los espacios que dejaba el Azulgrana.

De a poco, en gran parte por el buen trabajo de los locales, fue mermando esa intensidad por parte de la visita, que a pesar de los intentos no logró generar situaciones claras para alcanzar la paridad.

“Cuando no hay fútbol, perdemos”

“Perdimos un partido que no se ha jugado al fútbol y cuando no se juega al fútbol, Cerro Porteño pierde mucho”, manifestó el técnico Manolo Jiménez, tras la derrota de ayer 1-0 ante Guaraní.

A renglón seguido, el español significó: “No voy a hablar más (sobre el arbitraje); estamos solos. La Liga es larga y esto es Cerro contra todos”.

Ante la consulta de por dónde pasó la derrota, el DT azulgrana indicó: “En una desaplicación, un error en el área nos penalizan con un gol. Partido triste, lamentable por muchas cosas, no solo porque no hemos hecho nuestro partido. Hemos fallado, no hemos hecho bien las cosas. Tenemos jugadores que no están en su mejor momento y otros que esperamos puedan volver después de este parate”, puntualizó.