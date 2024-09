Olimpia, perforando Redes

Duelo controlado que se complicó con los cambios

Fue un partido vibrante, rico en contenido, no por el juego prolijo, sino por la propuesta frontal de los elencos que propiciaban ocasiones claras de conquista, con alternativas cambiantes.

Lea más: Olimpia se aleja en la cima

Sobre la media hora, Alex Franco hizo un pase filtrado a Derlis González. Carlos Servín salió al corte, despejando el balón con el brazo (tipo vóley), fuera del área. El golero se salvó la expulsión porque el VAR determinó que el #10 franjeado estuvo adelantado. La confusión se generó al momento en que el árbitro fue llamado a una revisión, cuando el fuera de juego anulaba cualquier sanción técnica posterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un fantástico contragolpe terminó en el gol del Gallo norteño, anotado por Coronel, tras asistencia de Ruiz Díaz. El tanto no subió al marcador porque en el origen de la maniobra, en la cabecera del área del “2″, Domínguez cometió una infracción sobre Redes.

Tras el llamado en cabina, David Ojeda invalidó la conquista, sancionó la falta a favor del Olimpia y Redes marcó de tiro libre, con un disparo esquinado. Servín se había arrojado en “cámara lenta”, casi de cumplimiento.

Al descanso, luego de una etapa intensa, en la que sucedieron tantas cosas quedando la primera ocasión propicia de anotación para Olimpia como una anécdota. Es que Derlis tuvo en bandeja el tanto y lo desperdició. Estando fino, el estelar delantero no perdonaba esa acción desde una inmejorable posición.

La etapa final fue tan emotiva como la inicial. Gastón Olveira, que no necesita muchas intervenciones para ser figura, evitó el empate de Cáceres y en la réplica, Redes volvió a marcar tras una combinación con Hugo Adrián Benítez, de taco. El iteño fue expulsado cerca de cierre del encuentro por juego brusco grave contra Barreto.

Parecía que todo estaba bajo control para el Decano. Martín Palermo sacó a sus mediocampistas centrales que estaban amonestados (Franco y Ortiz), su conjunto se debilitó y el 2 de Mayo activó la alarma con el descuento de tiro libre de Ayala desviado en Zabala.

El turbinado Expreso Decano marcha firme hacia su objetivo, aunque a veces necesita bajar unos cambios.

Palermo: “Hay que ir con calma”

El entrenador de Olimpia, Martín Palermo (50 años), manifestó su felicidad por el triunfo contra 2 de Mayo por 2-1, aunque señaló que deben mantener los pies sobre la tierra. “Hay que ir con calma, falta mucho”, indicó.

El Titán, que registra 13 triunfos, nueve empates y cuatro derrotas con el gigante del barrio Mariscal López, señaló que el compromiso y la unidad grupal se reflejan en cancha. El duelo se volvió complicado sobre el final. “Lamentamos que nos convirtieron un gol desafortunado”, mencionó.

Palermo señaló que Brian Montenegro y Alberto Espínola, que vienen ganando minutos en Reserva, podrían jugar el jueves contra Colegiales, en la Copa Paraguay. El cotejo será en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 20:00.

* Bajas. El Clausura tendrá una pequeña pausa por el desarrollo de las Eliminatorias. En el reinicio, el Decano lidiará el jueves 12 contra Nacional, en La Visera. Los suspendidos Hugo Adrián Benítez (expulsado ayer) y César Olmedo (llegó a su quinta amarilla), se perderán en choque contra los tricolores, correspondiente a la décima fecha.

Giménez: “El puntero la pasó mal”

El director técnico del 2 de Mayo, Felipe Giménez (43), destacó la manera con la que encararon el partido contra Olimpia, que a su criterio “la pasó mal” en Encarnación.

“Venimos trabajando humildemente, tratando de pelear los primeros lugares. Me sentiría disconforme si prácticamente vengo a defenderme, a no jugar, a no atacarle al rival, no hacerle daño, significó el conductor del Gallo norteño, que se va quedando en la lucha por los puestos de vanguardia en el Clausura, del cual el conjunto pedrojuanino fue líder por varias rondas.

“Contento realmente porque todo lo que hoy la pasó mal Olimpia, el puntero e invicto, porque sabíamos las falencias que tiene. Por ahí teníamos que ser contundentes”, refirió el profesional, quien señaló que contra los grandes deben ser aprovechadas las ocasiones generadas para lograr buenos resultados, ya que los mismos no perdonan por contar con jugadores de jerarquía.

El 2 de Mayo volverá a ser visitante en la novena fecha. Enfrentará a Luqueño el próximo jueves 12, a las 17:30.