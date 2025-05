Reforma de la Caja Fiscal empezará por la edad mínima para jubilación

El jefe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, informó ayer que antes de que se acabe este año se va a “tocar la ley de reforma de la Caja Fiscal”. Fue ayer en conversación con ABC Cardinal.

El MEF, a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, es el responsable de administrar el sistema de jubilaciones del sector público, que agrupa a empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros.

Es por ello que al referirse a la crisis existente por el déficit de la Caja Fiscal, Fernández Valdovinos afirmó que hay varios parámetros que van a ser ajustados. Aunque la edad mínima establecida para la jubilación será lo principal, porque los parámetros actuales al respecto son “cualquier cosa”, según expresó el ministro en relación a la desigualdad que existe entre las cajas.

Agregó, a renglón seguido, que existen sectores como el de los maestros, funcionarios judiciales, militares y policías que no tienen como requisito una edad mínima de jubilación, sino más bien un mínimo de aporte, que les permite jubilarse ya a los 50 años de edad.

Otros sectores, por el contrario, como en la Administración Central, la edad mínima para la jubilación es de 62 años, con 20 años de aportes.

Edad mínima “por lejos” lo más importante

En consecuencia, al cierre del primer cuatrimestre del año el déficit de la Caja Fiscal ya trepaba a G. 814.352 millones (US$ 102,6 millones al cambio vigente), de acuerdo al último informe del MEF.

“De todos los factores que vimos, el más importante, por lejos, es la edad en la que se retiran. Vamos a garantizar que se retiren a partir de cierta edad, ahora es cualquier cosa (...). Hay demasiada gente por debajo de los 65 años de edad, que es totalmente productiva todavía, pero se le está pagando sus ingresos con la Caja Fiscal”, manifestó.

El ministro agregó al respecto que aquello le cuesta a la Caja Fiscal entre US$ 250 millones y US$ 300 millones al año. En la última década, las cifras son alarmantes, ya que el déficit creció más de 3.000% al pasar de US$ 8,2 millones (2015) a US$ 281 millones (2024).

Por otro lado, indicó que a partir de la ampliación de la edad requerida para la jubilación, también se tendría que realizar una reingeniería en los recursos humanos.

“Hablaba que va a tener que ser un compromiso entre todos. No va a ser el Estado nada más el que tendrá que poner algo, sino que también los otros tendrán que reconocer que está mal aportar 20 años el 16% para recibir un retiro de 30 años por el 100% del salario. No hay caja que sostenga esto”, refirió en forma categórica.

Sobre la reingeniería de recursos humanos manifestó además que, por ejemplo, en el caso de los policías existe mucha gente joven en puestos administrativos, que bien podrían ser ocupados por los mayores.

Aportan funcionarios, pero no el empleador

Así también, Fernández Valdovinos expresó que otro de los puntos que deben ser estudiados es quiénes aportan a la caja.

Realizó una comparación con el Instituto de Previsión Social (IPS), al que aportan tanto las patronales como los trabajadores, mientras que con relación a las cajas del sector público solamente lo hacen los funcionarios.

“Algo está fallando en el diseño. Probablemente no te va a salvar que, en forma indirecta o directa y transparente el Estado, pero por lo menos que aporte, no sé si va a ser 3%, si va a ser 5%, o 4,5% del aporte del salario de empleados públicos. No tiene sentido que en una caja de los privados aporten empleados y empleadores y que en la otra aporten solamente los empleados”, agregó Fernández Valdovinos.

Con respecto a que la diferencia sería que IPS ofrece también el servicio de salud, agregó al respecto que ese punto igualmente debe ser debatido, ya que actualmente el Gobierno paga seguro médico privado para sus funcionarios. “Todas estas consideraciones deberían estar dentro de la reforma”, señaló.

El alto funcionario destacó que trabajarán en una propuesta, pero que al final la decisión estará en poder del Congreso Nacional.

Las leyes “más sensibles”

Por otro lado, el titular del MEF indicó que las leyes “más sensibles” desde el punto de vista social las proponen una por año.

Citó al respecto que empezaron con la creación de la Superintendencia de Jubilaciones, posteriormente fueron por la Ley de Servicio Civil y actualmente se encuentra pendiente la reforma de la Caja Fiscal.

“Tenemos nuestro calendario de reformas. Desde un comienzo dije que debe ser uno por año. Este 2025 es el de la Caja Fiscal”, puntualizó.

Señaló que eligieron este camino y quieren trabajar al respecto este año. “No tenemos que dejar que las jubilaciones sean simplemente promesas maravillosas que por falta de fondos no se vayan a realizar. Va a tener que haber un esfuerzo compartido entre el Estado como empleador y los empleados”, puntualizó.

MEF se está moviendo para cálculo del salario

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, manifestó ayer que el reajuste del salario mínimo legal en el país actualmente se realiza teniendo en cuenta una canasta básica general y que no es representativa de la clase trabajadora de bajos ingresos. Manifestó que “se están moviendo” al respecto y empezaron por pedir al Banco Central del Paraguay (BCP) que defina un Índice de Precios de Consumidores (IPC) específico del sector que gana hasta dos salarios mínimos.

Ante el inicio del debate sobre la próxima modificación del salario mínimo vigente, el ministro recalcó que el Gobierno es consciente de que hoy el análisis se hace teniendo en cuenta un IPC cuya canasta básica no coincide con la de trabajadores beneficiados con este reajuste.

Explicó, por un lado, que las encuestas para establecer el IPC no distinguen clases sociales y por ello hay productos que no son consumidos por los que reciben el salario mínimo. Precisó que se hace un promedio con datos de gente pobre y también de los más ricos.

Dijo que hay varias fallas detectadas en la ley mediante la cual se analiza el reajuste anual del salario mínimo. En ese contexto, afirmó que ya se reunió con representantes sindicales e informó que el BCP está actualizando su canasta básica. Así, la banca matriz tendrá una canasta básica para política monetaria y otra que va a medir el costo de vida de los que no perciben alta remuneración.