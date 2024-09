Julio César Cáceres y su salida del Sportivo Luqueño

“Si Cerro Porteño acepta y llama, creo que nosotros estamos en la posición de aceptar porque venimos trabajando. Siempre está el concepto que me formé en el Olimpia, claro, de repente hoy día estamos en otra faceta, trabajamos en Olimpia, tuvimos una buena experiencia en Luqueño, donde nos aguantamos en las buenas y en las malas y si hoy aparece la posibilidad de estar en equipos grandes y saben los entrenadores que no siempre aparecen esas posibilidades, más a los paraguayos, estamos condiciones de tomar si aparece ese tipo de oportunidades”, señaló a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Todos los que veníamos trabajando a excepción del segundo preparador físico salimos de Luqueño, él se quedó a acompañar este cambio tan repentino para darle una ayuda al club”, añadió.

Y de lo que pasó en Luqueño, afirmó. “Hemos visto los tres últimos partidos con Trinidense fuimos displicentes, tuvimos muchas opciones frente a Libertad, empatamos ese partido con mucho empeño y después llegamos a Ameliano sabiendo las dificultades que estaban pasando, teníamos que correr el doble porque el rival iba a hacer así, empezamos bien el partido y de ahí de nuevo decaímos, fuimos pasivos, tranquilos”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En el segundo tiempo antes de los diez minutos ya estábamos perdiendo, después son expulsados dos jugadores, perdimos la postura que no nos puede pasar, fuimos displicentes. Hablábamos con el presidente, estábamos debilitados porque queríamos recuperar a los jugadores, pero no es excusa”, añadió el DT.

Quería que tenga un aire nuevo en el plantel. “Queremos que haya un aire nuevo para el plantel y la directiva. Estuvimos en las malas y en las buenas, teníamos que estar mejor porque el Apertura terminamos bien y el Clausura no fue igual, esperamos que los jugadores respondan con el aire nuevo, pero nos vamos satisfechos del trabajo que hicimos”.

“Después del partido ante Ameliano ya hablamos con el presidente, siempre le dimos la libertad para que él analice lo muestro. Nos comunicaron que quizás era el momento del cambio y coincidimos con ellos en eso”, finalizó.