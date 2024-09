Mateo Gamarra, su presente en Brasil y la selección nacional

“Muy contento y orgulloso de que el profesor me haya llamado a la selección nacional. La verdad crecí en varias cosas, tengo la mente más abierta, cuando uno sale hay mucha diferencia, me ayuda mucho esto de jugar en el Paranaense, llegó con sensaciones buenas para aportar”, señaló el ex jugador de Olimpia.

“Todavía no hablamos con el entrenador de donde me quiere utilizar, el profesor me trató muy bien, me dio mucha confianza”, añadió el central.

Dijo que el grupo de Paraguay está muy unido. “El grupo está muy fuerte, más unido que nunca porque tenemos nuevo técnico, nuevas ilusiones, estamos fuertes, a empezar el nuevo proyecto y llevar todos juntos adelante”.

También habló de los rivales, Uruguay y Brasil. “Los rivales son fuertes, intensos, es trabajar en eso, son intensos, pero sabemos el potencial que tenemos y el nos da mucha confianza, vamos a mejorar y demostrar de que está hecho la selección”.

Le sorprendió el llamado. “Este llamado me sorprendió, siempre vine con entusiasmo, ahora estoy dispuesto a dar lo mejor de mí si juego y si no, apoyar al compañero porque tenemos un sueño bien grande”, finalizó.