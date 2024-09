Juan Pablo Pumpido: “Luqueño fue el dominador, pero el rival se llevó la victoria”

“Es difícil analizar cuando perdes de esta forma. Creo que el equipo hizo bien las cosas, pero cometimos errores puntuales en jugadas simples y el rival encontró los goles. Pero me parece que el equipo hizo el desgaste y siempre buscó la victoria. Es un partido donde merecimos mucho más de lo que nos llevamos.”, apuntó Juan Pablo Pumpido, entrenador de Luqueño tras la derrota 3-2 ante el 2 de Mayo PJC.

Cuando fue consultado sobre el motivo por el que su equipo no logró sacar ventaja con el hombre de más, el DT aurizul explicó: “No se si no se capitalizó, porque se generaron muchas situaciones claras de gol. Erramos dos claras debajo del arco. El dominio fue absoluto de Luqueño y se trató de llegar por los costados y por el centro. Por eso se hace difícil analizar el desarrollo cuando el resultado no fue favorable”.

“Creo que el equipo tuvo la actitud necesaria para enfrentar un partido de fútbol. Corrio, metió y jugó, pero se cometieron errores puntuales. Pero sacando esos errores puntuales considero que el equipo hizo un buen partido. Ahora hay que seguir, levantar la cara y apuntar al próximo partido que será una linda oportunidad para poder recuperarnos”, finalizó el técnico.