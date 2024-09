Daniel Garnero: “El equipo puede estar mejor”

“En el primer tiempo nos equivocamos desde lo individual. Podíamos iniciar mejor, pero perdíamos en zonas complicadas para nosotros y el rival nos atacaba. En el segundo tiempo sabíamos que el rival iba a tomar otra actitud y tratamos de aprovechar eso”, explicó Daniel Garnero, entrenador de Libertad tras la victoria 2-1 ante Cerro Porteño.

Lea más: Fútbol paraguayo: Así está la clasificación

Cuando fue consultado de si este es el rendimiento que desea para su equipo, el técnico repollero señaló: “Me gustaría verlo mejor. Creo que podemos ser mejores. Me gustó mucho la actitud, la rebeldía, pero se que podemos estar mejor y apuntamos a eso”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante la pregunta de la actuación arbitral, el DT argentino señaló: “A mí no me gusta cuando se hace mucho tiempo, equipos que hacen mucho tiempo. Yo vi gente del equipo contrario haciendo tiempo y no le decían nada”.