Cerro Porteño: “Lo perdimos nosotros, pero...”

“El partido lo perdimos nosotros. Los jugadores nos hacemos cargo de lo que ocurre en la cancha, pero hay cosas que nosotros no podemos manejar”, comenzó indicando Robert Piris da Motta, capitán de Cerro Porteño, tras la derrota 2-1 ante Libertad.

A renglón seguido, el volante azulgrana cuestionó la labor arbitral y del VAR, sobre jugadas puntuales. “Fue una mano clara (de Hernesto Caballero) para un posible penal a favor nuestro. Lo de la roja (a Brock) no sé, pero mucho no puedo decir porque luego se toman con uno (los árbitros).

“Uno está para encarar y están frente tuyo. Le ganan todas las jugadas, están fuera de forma. Hay que tomar un poco en serio esto. Cerro es muy grande para que se le esté metiendo la mano” apuntó el jugador.

En otro momento, Piris dejó en claro que no es excusa. “Pero no estoy culpando de la derrota a nadie, somos nosotros los culpables, pero hay que poner mano dura a lo que se está viendo. Nosotros trabajamos día a día, se puede dar o no el resultado, pero Cerro no puede permitir que se le haga esto”.

Esta derrota volvió a frenar a Cerro Porteño en la tabla, pero Piris señaló: “Hay todavía torneo. No estamos lejos de la punta, estamos a un partido, pero sí tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo dentro de la cancha. Tenemos que sacar esto partido a partido, seguir dando pelea y a la larga se va a ver para que estamos”