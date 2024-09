Giménez: “Un duro revés que tenemos que olvidar”

“No es lo que esperábamos, queríamos terminar la fecha en una posición privilegiada, decepcionamos a la gente, suele pasar, el fútbol tiene esas cosas, fue un duro revés que tenemos que olvidar porque se viene Sol de América que será otro rival duro”, señaló a la 730 AM, ABC Cardinal.

Sobre su próximo rival dijo. “Sol complica, así como General, se juegan puntos importantes en el tramo final del torneo, el amor propio y el esfuerzo es doble, no te podes relajar, realmente lo primero que intentamos hacer es olvidarnos del partido pasado y cuidar todos los detalles”.

Para él, la campaña de su equipo es muy buena. “Si vamos a hacer un análisis frío, nuestra campaña es fantástica, el último partido perdimos y no le cayó bien a nadie, pero es admirable lo que hace este grupo, intentamos competir, ser protagonistas, no fuimos amarretes y eso me llena de orgullo, somos nuevos en la categoría, somos el de menor presupuesto”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El objetivo es jugar una copa internacional. “Sabemos que el objetivo era claro, 65 puntos, nos pone en la Copa Libertadores y eso vamos a pelear, entender que empezamos de cero la segunda rueda y tenemos que soñar en los primeros lugares del campeonato, estamos en la pelea en la Copa Paraguay y en el acumulativo”.

Fue consultado si después de dirigir a 2 de Mayo apunta a algo más grande. “Se puede buscar ya un proyecto más grande sería lindo, tenemos fe y ambición, a mi me gusta mucho tener estabilidad y no dejar por el camino los procesos, si 2 de Mayo ingresa a copas tendrá la prioridad. En setiembre se cumplen 2 años de estar en el club y vamos a ver si podemos renovar para seguir”, finalizó.