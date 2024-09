Resumen internacional: El Torino de Sanabria, eliminado de la Copa Italia

Torino llegaba al dueño por Copa Italia como candidato, pero fue sorprendido por Empoli, que lo derrotó por 2-1 y avanzó de ronda.

Los partidos principales de la segunda ronda de la Copa Italia. Ayer: Lecce 0-Sassuolo 2, Cagliari 1-Cremonese 0 y Torino 1-Empoli 2. Hoy, 10:00: Pisa-Cesena. 12:30: Udinese-Salernitana. 15:00: Genoa-Sampdoria. Mañana, 12:30: Monza-Brescia. 15:00: Napoli-Palermo.

Regularización. El Como, dirigido por Cesc Fábregas, logró su primera victoria en la Serie A en más de dos décadas en la cancha del Atalanta 3-2, en un cotejo que se había aplazado debido a las fuertes lluvias desatadas sobre Bérgamo.

Con el primer golazo de Kylian Mbappé como delantero blanco, Real Madrid se divirtió aunque terminó pidiendo la hora frente al Alavés, al que terminó derrotando por 3-2.

Lucas Vázquez (minuto 1), Mbappé (40) y Rodrygo (48) celebraron en lo que parecía una noche plácida para el campeón de Europa. Carlos Benavídez (85) y Kike García (86) le pusieron emoción a la recta final.

La 7ª ronda de LaLiga española. Ayer: Valencia 0-Osasuna 0, Sevilla 2-Valladolid 1 y Real Madrid 3-Alavés 2. Hoy, 13:00: Girona-Rayo Vallecano. 15:00: Barcelona-Getafe. Mañana, 13:00: Las Palmas-Betis y Espanyol-Villarreal. 15:00: Celta-Atlético Madrid. Top 5: Barcelona 18 puntos, Real Madrid 17, Athletic Bilbao 13, Atlético Madrid 12 y Mallorca 11.

Carlo Ancelotti alcanza 300 partidos

Carlo Ancelotti alcanzó en el duelo liguero ante el Alavés 300 partidos al mando del Real Madrid, inmerso en una segunda etapa repleta de éxito en la que ganó todos los títulos para dar caza a Miguel Muñoz con 14 conquistas, teniendo en su mano esta temporada convertirse en el técnico más laureado de la historia del club blanco.

Sin fecha de caducidad a sus 65 años, como asegura Ancelotti con la misma ilusión de su primer día en el banquillo madridista, tras declinar el curso pasado la oportunidad de cerrar su exitosa carrera como seleccionador de Brasil y renovar su contrato con el Real Madrid hasta junio de 2026. Carletto tiene un balance de 216 triunfos, 45 empates y 39 derrotas.

Chelsea con goleada y Manchester City, con apuros

El Chelsea, con tres goles de Christopher Nkunku, goleó 5-0 al Barrow (4ª división) para superar la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa, mientras que el Manchester City pasó más apuros para deshacerse del Watford 2-1, de la segunda categoría.

La llave de 16. Ayer: Manchester City 2-Watford 1, Walsall 0 (0)-Leicester 0 (3), Chelsea 5-Barrow 0 y Wycombe 1-Aston Villa 2. Hoy, 14:45: Arsenal-Bolton. 15:00: Liverpool-West Ham. Martes 1 de octubre, 14:45: Newcastle-Wimbledon.

Clasificados con anterioridad: Brighton, Stoke, Brentford, Sheffield Wednesday, Preston North End, Southampton, Crystal Palace, Manchester United y Tottenham.

San Siro se queda sin final de Champions 2027

La final de la Champions League de 2027 no tendrá lugar en el estadio de San Siro debido a las dudas sobre eventuales obras de renovación en el recinto milanés, informó la UEFA este martes. La instancia rectora del fútbol europeo precisó que la capital lombarda no podía garantizar que el recinto y sus aledaños no se verían afectados por las obras de remodelación. AC Milan e Inter de Milán, dos de los clubes más prestigiosos del fútbol europeo, que juegan sus partidos como locales en San Siro, rechazaron un proyecto para modernizar su emblemático estadio, propiedad de la ciudad de Milán. Sin embargo, el alcalde Giuseppe Sala, afirmó que ambos clubes estarían de acuerdo con relanzar su proyecto inicial de un nuevo estadio cerca de San Siro.

Lucho González, nuevo técnico de Paranaense

Athletico Paranaense, del paraguayo Mateo Gamarra, anunció la contratación del técnico y exfutbolista argentino Lucho González, cuarto entrenador de la temporada. El reto más inminente del DT es el partido de mañana contra el Racing argentino, cuyo resultado definirá el pase a semifinales de la Copa Sudamericana. El club brasileño cuenta con una mínima ventaja en el marcador, después de que el Paranaense venciera por 1-0. Lucho reemplaza al uruguayo Martín Varini, quien fue despedido el lunes después de encadenar siete partidos sin victorias en el Brasileirão.