Expectativas renovadas en Cerro Porteño

Carlos de los Santos Jara Saguier deberá lidiar con verdaderos “peces gordos” y no con jóvenes como acostumbra. Además, en corto tiempo deberá demostrar cuan aggiornado (actualizado) está un profesional septuagenario con la tecnología, porque de fútbol sabe bastante.

El Bambino llegó a barrio Obrero en sustitución de Manolo González con el cassette a mano que al reproducir indica “es más difícil vencer a once hermanos que a once estrellas”, con el mensaje de la tan necesaria solidaridad que se requiere para salir adelante. “Siempre van a entrar a la cancha con mentalidad ganadora. No juega acá cualquiera muchachos y el que juega acá no es cualquiera” expresó antes del inicio de la primera práctica, el martes.

El lateral-volante Enzo Giménez, cuyo último partido fue el 18 de agosto contra Olimpia (1-1), se recuperó de la lesión de ligamento colateral interno. y está a disposición del orientador, que debutará el sábado contra Sportivo Luqueño, en duelo a ser celebrado en el Defensores del Chaco, a las 17:30.

El Ciclón marcha en la cuarta posición del Clausura, a cinco puntos del Clausura y con una campaña que comprende seis victorias, tres empates y cuatro derrotas.

* En la mira. El chico Diego Basilio León (17) estaría siendo seguido por importantes clubes de Inglaterra. Beneficiado con la regla del sub 19, el lateral izquierdo acumula 12 partidos y dos goles en la Primera de “la mitad más uno”.