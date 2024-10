Copa Libertadores Femenina: Olimpia remonta y gana 2-1 al Colo Colo

En el estadio Carfem de Ypané, por la 1ª fecha del Grupo B del torneo continental, Michelle Acevedo, con golpe de cabeza, en el minuto 15 puso en ventaja al equipo chileno.

Yanina González (47′), con un remate al ángulo desde fuera del área, y Amada Peralta (55′) dieron vuelta al marcador y el primer triunfo para las franjeadas.

* En otro cotejo del Grupo B, Santos FC goleó por 5-0 al Always Ready en Ypané. Los tantos: Thaisinha (1′), Suzane Pires (5′), Ketlen Wiggers (38′), Dainana (49′) y Yuditza Salvatierra (59′, GEC).

-Segunda fecha (domingo 6): 17:30 Olimpia-Always Ready (Tigo+); 20:00 Colo Colo - Santos FC.

Libertad gana en la adición

Libertad logró anoche un agónico triunfo por 1-0 sobre Adiffem de Venezuela, por el Grupo A en el estadio Arsenio Erico. En el minuto 94′, Liza Larrea le dio la victoria a las gumarelas.

* Corinthians, vigente campeona, empató 0-0 con Boca Juniors en el otro encuentro del Grupo A.

Hoy debuta Guaraní

Guaraní, el tercer representante paraguayo, debuta hoy enfrentando al Deportivo Cali de Colombia.

Programación para hoy

* Grupo C (Arsenio Erico): 17:30 Ferroviária vs. Dragonas IDV (Ecu); 20:00 Peñarol vs. Santa Fe.

* Grupo D (Ypané): 17:30 Alianza Lima vs. Santiago Morning; 20:00 Deportivo Cali vs. Guaraní (Tigo3).

-Formato: Los dos primeros de cada grupo avanzan a los cuartos de final.