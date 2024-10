General Caballero JLM: De la Olla salió un sabor agridulce

“Por merecimientos, el partido era para nosotros. Tuvimos un muy buen primer tiempo en cuanto a ocasiones. Lastimosamente no hicimos con goles que son con los que se gana y bueno, por eso el resultado”, expresó el gerente deportivo de la institución roja, Julio Sebastián Aldama.

“Al margen del resultado, fue un partido muy completo de los muchachos. Tuvimos una cantidad de jugadas claras que no pudimos completar y eso fue lo que nos sentenció”, mencionó Aldama.

“Cerro, en dos contragolpes, nos liquida. Uno es por un corner y otro por un penal que queda a criterio del árbitro, pero a la mayoría de los ‘mortales’ no nos parece penal. Un brazo (de Romero) pegado al cuerpo, el jugador hace el gesto para no tocar con la mano, gira y con el árbitro de frente. Eso en la mayoría de los partidos no es penal, pero uno sabe que al jugar contra los grandes el chico como que debe pagar un derecho de piso. De repente a nosotros nos salió un poco más caro, pero ahí estamos”.

“Ya fuimos perjudicados y nos toca pensar en el siguiente partido, el sábado contra Tacuary”, significó Sebastián.