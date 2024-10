Cerro Porteño le gana a Sol de América: Si no fuese por el gol

Cuando se gana con un rendimiento discreto

En un duelo entre un equipo que precisa mostrar un rendimiento que lo avale como candidato a pelear el título y otro, sin margen de error en su lucha por evitar el descenso: ganó el que fue menos malo.

Cerro Porteño encontró el gol por una inspiración de Pachi Carrizo, del centro preciso, y un salto sin marca de Francisco da Costa, cuando más de uno bostezaba en las gradas en la fresca tarde en Villa Elisa, donde el dueño de casa, Sol de América, no fue ni “tibio” en su propuesta.

En medio de casi nada de emociones frente a los arcos, al promediar la primera etapa del partido, Enzo se hace de la pelota y habilita a Carrizo, este se toma el tiempo necesario sin ningún apremio del rival y le marca el centro a Da Costa, que con más libertad de los forajidos en nuestro país se eleva y de cabeza mandó la pelota al fondo de la portería del Danzarín.

Antes de la conquista del goleador azulgrana y del campeonato, el juego no pasó de lo soporífero y ni el equipo de Carlos Jara Saguier y menos el de Roberto Torres mostró un nivel que lo lleve a marcar protagonismo en la cancha. Las ideas de juego en el medio campo del Ciclón no se juntaron nunca, los del costado alejados de los del centro, de los laterales y más de los que estuvieron en el ataque. El Danzarín no fue capaz de encontrar el paso adecuado y acompañó el compás cansino y lento del rival.

Si no fuese por Pachi Carrizo, lo de ganar no hubiese sido posible al cuadro del “barrio”, pues nunca se juntaron los convocados a generar el fútbol, llegada y de alguna manera inquietar al rival. El primer tiempo se fue con el único gol.

La complementaria no estuvo lejos del lapso anterior, aunque si se vivió un poco más de intensidad, pero nada concluyente. Un remate de Carrizo quedó a nada de aumentar la ventaja azulgrana; pero en medio de un intento de rebeldía del Danzarín, Jean sacó una pelota de peligro a Benegas, pero después el lateral zurdo del Ciclón, Diego León, que no estuvo en el partido, se atrevió y tras dejar rivales sacó un disparo que dio un susto al arquero solense.

En fin, en un duelo poco agradable a la vista, y más por la necesidad de ganar de ambos, sacó los tres puntos el que logró anotar un gol y reaviva con muy poco las chances de seguir en la pelea por el título.

Análisis diferentes de los entrenadores

“Cerro se llevó el triunfo porque hizo un gran partido, un gran esfuerzo, la actitud fue excelente, con este ya llevamos dos partidos con mucha entrega y sacrificio, pero podemos mejorar, seguiremos trabajando”, sostuvo el técnico de Cerro Porteño, Carlos Jara Saguier.

“No sé qué porcentaje estamos logrando con el juego que quiero, pero sé que hay calidad y a eso se le está agregando la actitud que no se negocia y están haciendo un gran trabajo en busca de mejoramiento”, explicó.

Por su parte el entrenador solense, Roberto Torres, es de la opinión que “creo que con tan poco Cerro nos ganó, esa es la sensación que me queda. Lógicamente eso se da porque tienen jugadores de jerarquía. Ellos armaron esa jugada de contra para que terminen con el gol de Da Costa, hablamos mucho de cómo marcarle a él en la semana, pero no se cumplió y lo pagamos caro”.

Torres reconoce: “Se viene una final para nosotros con Tacuary, ya no tenemos margen de error porque estamos en una situación en la que no podemos darnos el lujo de perder un punto”, en relación a la permanencia.