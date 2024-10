Aprendizaje permanente en General Caballero JLM

Consultado sobre el momento por el que están atravesando, el presidente del club, Dr. Julio César Aldama (57 años), expresó: “Realmente no es lo que esperábamos. Nuestra intención era no estar peleando el descenso (la permanencia), pero bueno, entendemos que no es fácil, sobre todo para un club de tierra adentro”.

El Rojo de Mallorquín se encuentra tercero en el promedio, de abajo para arriba. Si bien está fuera de la zona de descenso, el riesgo de perder la categoría se mantiene latente.

“Tenemos muchos factores en contra que sortear y cuesta. No hemos podido afianzarnos”, señaló el titular de la institución altoparanaense.

“Ojalá podamos lograr la permanencia y el próximo año planificar evitando de repente los errores, sobre todo en el armado del plantel”, puntualizó el dirigente.

General Caballero enfrentará el viernes a Nacional, en duelo a ser celebrado en La Visera, a las 17:30.