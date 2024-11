La fecha 19: Del sábado 9 al lunes 11 con una simultaneidad

El torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo está en la parte decisiva y tiene a Olimpia muy cerca del título de campeón. El Decano lidera con 6 puntos de ventaja con 12 unidades por jugar y el único que depende de sí para la consagración. La primera de las últimas cuatro fechas sufrió una modificación y el puntero jugará en simultáneo debido a la lucha por la permanencia.

Finalmente, la jornada no arrancará el viernes 8 de noviembre como estaba establecido originalmente. El certamen disputará los tres partidos iniciales el sábado 9: Libertad vs. Sportivo Luqueño a las 18:00 en Conmebol y, Olimpia vs. Tacuary en el Antonio Aranda y Sportivo Trinidense vs. General Caballero de Juan León Mallorquín en el Martín Torres, a las 20:30.

Los escoltas, el domingo 10 y el lunes 11

El domingo 10, Nacional y Cerro Porteño jugarán el clásico de Barrio Obrero en el Arsenio Erico a las 18:00, mientras que Guaraní recibirá a Sol de América en el Rogelio Livieres a las 20:30. Al día siguiente, el lunes 11, en el único cotejo de la jornada, Sportivo Ameliano será local de 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero en el Martín Torres a las 20:00.

El fixture de la fecha 19 del torneo Clausura 2024

Sábado 9

Libertad vs. Sportivo Luqueño, a las 18:00, en Conmebol

Olimpia vs. Tacuary, a las 20:30, en el Antonio Aranda

Sportivo Trinidense vs. General Caballero, a las 20:30, en el Martín Torres

Domingo 10

Nacional vs. Cerro Porteño, a las 18:00, en Arsenio Erico

Guaraní vs. Sol de América, a las 20:30, en el Rogelio Livieres

Lunes 11

Sportivo Ameliano vs. 2 de Mayo, a las 20:00, en el Martín Torres