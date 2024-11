Oficio de amañar “altera” el fútbol

Ataque sin Reserva a sobornos en el fútbol

Entre los últimos días del mes pasado y esta primera semana de noviembre el fútbol se vio nuevamente alterado por los vaivenes de supuestos amaños. Olimpia se unió ayer a General Caballero de Juan León Mallorquín al separar a varios futbolistas de la categoría Reserva por la desconfianza en hechos ilícitos en el grupo.

En la mañana del 28 del mes anterior, la operación BET fue ejecutada por policías del Departamento Antisecuestro de Personas (DAS) y el resultado fue la detención de seis personas que integran supuestamente una red de amaños deportivos, cuyo líder es el exjugador Luis Esteban Cañete Torres (31), quien es sindicado como el financista de la organización, el que pagaba desde 1.500 dólares por partido a los futbolistas hombres y mujeres que aceptaron ir a menos o cometer deliberadamente infracciones previamente anticipadas ante casas se apuestas.

Entre las personas detenidas en aquella ocasión están: Milciades Cañete Grance y Víctor Valiente Piris, este primo y socio de Luis Esteban. Además, el jugador Jonathan Martínez Jara (24), del club Atlántida; Yamile Caballero Peralta, Romina Rodríguez Alvarenga, futbolistas de Sol de América, y Dahiana Recalde Coronel (2 de Mayo). Las chicas jugaban en Primera y supuestamente aceptaron dinero y actuaron de intermediarias para ejecutar acciones específicas durante sus partidos.

Olimpia separa a seis

El club Olimpia denunció la información al Departamento de Ética de la APF y separó a varios futbolistas de la Reserva por supuestos casos de amaños. “A partir de una investigación interna, el club –como corresponde– acudió a denunciar la información ante el Departamento de Ética de la Asociación Paraguaya de Fútbol”, reveló el asesor jurídico de la entidad, Rafael Benítez.

“La investigación tuvo como resultado la denuncia de estos hechos que pudieron haber pasado en la categoría Reserva del club, no estamos hablando de la Primera. Ellos están separados de la Reserva y algunos van a ser desvinculados, no porque se haya confirmado, sino porque ya no gozan de la confianza de la institución”, acotó el asesor jurídico.

“Club muy importante”

“Estuvimos en un club muy importante y pudimos corroborar que la hipótesis nuestra de que la permeación de ciertos seudoempresarios para amañar o reclutar jugadores había llegado ahí”, señaló por su parte el comisario Nimio Cardozo, jefe del Departamento Antisecuestros de nuestro país con relación a este hecho.

“Llegamos a tiempo en el sentido de que sí les hicieron amenazas fuertes a muchos futbolistas, que nos estuvieron comentando”, remarcó.

Jugadores sancionados

En la investigación, el Tribunal de Ética de la APF condenó y sancionó a 8 jugadores de Reserva de General Caballero de Juan León Mallorquín.

Con un año de prohibición de ejercer actividades relacionadas al fútbol fueron castigados: Enrique Galeano Florentín, Anthony Mancuello Riveros, Leandro Núñez Báez, Darío Alexander Meza, Ernesto Alonso Silva y Lorenzo Villasanti Sánchez. Mientras que por seis meses de prohibición se sancionó a Hugo Aquino Fretes y Francisco Armoa Araújo.

Las sanciones fueron resueltas tras comprobarse que los mencionados recibieron dinero a fin de alterar de manera ilegítima el curso y resultado de partidos, aclara la APF en ese sentido.

Centro Integrado de Información

En busca de marcar seguridad y transparencia del fútbol paraguayo fue creado el Centro Integrado de Información (CIDI), conjuntamente por el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), con la colaboración del Ministerio Público.

Este organismo tiene como objetivo principal garantizar la integridad del deporte a través de una cooperación estrecha entre el sector privado con la APF y el sector público.

El CIDI funcionará mediante una comunicación constante y eficiente entre las partes, intercambiando información específica.