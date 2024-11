Selección paraguaya: Aires de eliminatorias en Ypané

A las 20:30 del jueves y con el Defensores del Chaco colmado será el enfrentamiento contra el campeón del mundo y actual líder del selectivo de la Copa del Mundo 2026. El duelo contra Argentina será dirigido por el árbitro brasileño Anderson Daronco.

La convocatoria del lateral derecho franjeado es considerando que Juan Cáceres (de Lanús) no está elegible por la suspensión por acumulación de dos tarjetas amarillas. Al no tener a disposición a Cáceres, se deduce que Gustavo Velázquez será el encargado de cubrir el carril derecho de la defensa paraguaya y no se descarta que el técnico Gustavo Alfaro eche de nuevo mano a la línea de tres zagueros y dos carrileros.

Solo tres victorias

Son 21 enfrentamientos entre argentinos y paraguayos en las Eliminatorias Sudamericanas y solo tres victorias de la Albirroja en este corrido en 70 años de competencia. Además de 11 empates y 7 derrotas.

Las tres únicas victorias de la Albirroja sobre la Albiceleste fueron en los selectivos de Alemania 2006; Sudáfrica 2010 y Rusia 2018. En 2005, en Defensores del Chaco 1-0 (gol de Roque Santa Cruz); en 2009 también en Sajonia 1-0 (Nelson Haedo Valdez) y en 2016 en Córdoba 1-0 (Derlis González).

En el juego de la primera rueda de este selectivo fue de derrota 0-1, en el Monumental y se registró en el estreno del técnico Daniel Garnero.