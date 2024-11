Paraguay: Alfaro confirmará el lunes los que jugarán por los suspendidos

“El plantel está bien, está en proceso de recuperación después del partido del jueves y el gran esfuerzo que hicieron, todo lo que se vivió en cuanto a ese resultado que nos hizo dormir poco esa noche. Vamos a esperar hasta mañana a ver quiénes jugarán y como responden en Cochabamba. El partido en El Alto los va a exigir bastante por eso hay que analizar con tranquilidad”, señaló en conferencia de prensa.

El juego ante Bolivia lo viene preparando hace tiempo. “Este partido lo venimos preparando hace tiempo, a pesar que primero era jugar con Argentina, pero desde diez días antes que vengan ya desde la dieta favorecía la generación de plaquetas y tener más oxigenación. Vimos los niveles de hipoxia para ver quienes estarán mejor para jugar ese partido para tratar de achicar el margen de error ante un rival que guardó a varios jugadores ante Ecuador”.

“Más allá de tener un rival enfrente que sea superior, todos los partidos se planifican para ganar, después si no lo podes hacer, es bueno no perder. Todos se sacan puntos entre todos. Planteamos el partido ante Argentina para ganar, sabíamos que ellos iban a tener más la pelota. Ganamos a equipos superiores a nosotros, tenemos que hacer de cuenta que el partido no será un esfuerzo de 90 minutos, hacer de cuenta como sacar el partido con un hombre menos, porque la altura es uno más”, añadió el argentino.

Sobre la altura dijo. “La altura juega su papel, ellos juegan de una forma en el llano y de otra en la altura. Es un condicionamiento. No nos quejamos, vamos a tener que hacer mucho esfuerzo, tenemos que sacar adelante”.

Para él, la tabla que sirve es la de los últimos seis. “Le dije a los jugadores que no se equivoquen en la tabla de posiciones que miran, porque todos empezaron a mirar quien está puntero, a cuanto esta el segundo, sigo mirando una tabla de seis equipos donde está primero Ecuador por diferencia de puntos, nosotros tenemos que mirar esa tabla, todavía no conseguimos nada. Falta lo más difícil y empieza el martes en El Alto. Ese es el pensamiento que tratamos de bajarle a los jugadores”, analizó.