Olimpia: Expreso con tour rioplatense

Olimpia, el Decano de nuestro fútbol, participará de la Serie Río de la Plata, en Uruguay. Ese torneo preparatorio, del que se tiene muy pocos datos hasta al momento, se abriría el 8, con dos partidos asegurados para el representante paraguayo.

El plan franjeado contempla la ida a Buenos Aires (Argentina) para las tareas iniciales en la tierra del entrenador Martín Palermo, para luego “cruzar el charco”, que es una clásica expresión rioplatense y competir en el certamen internacional que servirá para calibrar el equipo que cuenta con una base sólida.

La afición aguarda ansiosa la noticia de levantamiento de la sanción de la FIFA para las contrataciones. Para la dirigencia, encabezada por Rodrigo Nogués Bazán, no resulta una misión sencilla por el desembolso de cerca de dos millones de dólares para quitar el “cepo”, además de cubrir los gastos ordinarios que son considerables, teniendo en consideración que se agregan los premios por la reciente conquista, el torneo Clausura.

El jueves 23 de enero, Olimpia buscará conquistar su segunda Supercopa Paraguay cuando enfrente a Libertad. Obtuvo la primera en 2021 en la edición inaugural contra Cerro Porteño (3-1).

El estelar atacante Derlis González (30 años) viene cumpliendo trabajos físicos diferenciados con un preparador particular, con el objetivo de alcanzar su mejor forma, teniendo en cuenta que este año no tuvo el protagonismo esperado precisamente al no estar en la plenitud atlética.