General Caballero JLM: Rendija para el Topo Cáceres

General Caballero de Juan León Mallorquín viene de sufrir una estrepitosa caída por 4-0 contra Guaraní, en Santísima Trinidad y buscará su reivindicación en casa contra otro difícil adversario: Libertad.

El choque entre militares y repolleros, correspondiente a la decimoprimera fecha del campeonato Clausura, se desarrollará el sábado en el estadio Ka’arendy, a las 18:30.

El Topo, Luis Fernando Cáceres, es el candidato a reemplazar al lesionado Richard Cabrera (fractura de tibia), pasando Míller Mareco a ocupar su habitual función de marcador de punta por derecha.

El entrenador Humberto Ovelar también maneja otras opciones, ya que los también zagueros Alexis Rodas y Éver Fernández están en condiciones para cubrir con solvencia el vacío defensivo.

Con un bajo promedio, General Caballero corre serio riesgo de descenso a la División Intermedia. Los altoparanaenses llevan cuatro temporadas consecutivas compitiendo en la máxima categoría de nuestro fútbol, con dos intervenciones en la Copa Sudamericana, en 2022 y 2023.