Fútbol

General Caballero JLM: Rendija para el Topo Cáceres

La grave lesión sufrida por Richard Cabrera abre la rendija para el ingreso a Luis Fernando Cáceres al equipo de General Caballero de Juan León Mallorquín, que el sábado enfrentará en condición de local a Libertad, a las 18:30.

Por ABC Color
03 de septiembre de 2025 - 13:49
El Topo, Luis Fernando Cáceres Maciel (29 años) lleva tres partidos disputados con General Caballero JLM, al que se unió en junio.
El Topo, Luis Fernando Cáceres Maciel (29 años) lleva tres partidos disputados con General Caballero JLM, al que se unió en junio.Club General Caballero JLM

General Caballero de Juan León Mallorquín viene de sufrir una estrepitosa caída por 4-0 contra Guaraní, en Santísima Trinidad y buscará su reivindicación en casa contra otro difícil adversario: Libertad.

El choque entre militares y repolleros, correspondiente a la decimoprimera fecha del campeonato Clausura, se desarrollará el sábado en el estadio Ka’arendy, a las 18:30.

El Topo, Luis Fernando Cáceres, es el candidato a reemplazar al lesionado Richard Cabrera (fractura de tibia), pasando Míller Mareco a ocupar su habitual función de marcador de punta por derecha.

El entrenador Humberto Ovelar también maneja otras opciones, ya que los también zagueros Alexis Rodas y Éver Fernández están en condiciones para cubrir con solvencia el vacío defensivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con un bajo promedio, General Caballero corre serio riesgo de descenso a la División Intermedia. Los altoparanaenses llevan cuatro temporadas consecutivas compitiendo en la máxima categoría de nuestro fútbol, con dos intervenciones en la Copa Sudamericana, en 2022 y 2023.

Enlace copiado