Blas Romero pitará el partido por el liderazgo el sábado en Sajonia

El “Gallo norteño” recuperó el liderazgo de la clasificación y ahora le tocará defenderlo el sábado en condición de visitante ante el Decano, que se ubica a solo un punto de distancia y que ejercerá la localía en Sajonia. Para impartir justicia en este encuentro clave, la Comisión designó a Blas Antonio Romero como árbitro principal, quien contará con el respaldo de Carlos Figueredo desde el VAR.

El regreso de David Ojeda a las canchas

En la nómina de jueces también destaca la reaparición de David Ojeda, quien vuelve a ser convocado tras quedar fuera en las últimas tres fechas del Torneo Clausura. En el torneo Clausura, su vuelta se dará en el encuentro a disputarse el domingo en el barrio Santísima Trinidad entre Sporttivo Trinidense y Libertad, que también se ubica a un punto de la cima.

Como se recordará, en la undécima jornada Ojeda privó incorrectamente al Sportivo 2 de Mayo de un gol legítimo frente a Nacional. La propia APF reconoció posteriormente en su análisis técnico que existió un error arbitral y que la supuesta falta sancionada sobre Santiago Rojas no debió cobrarse. Su retorno oficial se produjo en el enfrentamiento donde Cerro Porteño derrotó en los penales a Sportivo San Lorenzo, en el marco de los cuartos de final de la Copa Paraguay.

El partido del viernes

Recoleta FC vs. Rubio Ñu

Estadio: Ricardo Grégor.

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Hora: 19:20.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Carmelo Candia y Derlys González.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: Milcíades Saldívar.

La cartelera del sábado

Guaraní vs. Nacional

Estadio: La Arboleda.

Hora: 17:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: José Méndez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Olimpia vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 19:20.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Eduardo Britos y José Villagra.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Christian Sosa.

El programa del domingo

Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano

Estadio: La Nueva Olla.

Hora: 17:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: José Cuevas y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: José Armoa.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Sportivo Trinidense vs. Libertad

Estadio: Martín Torres.

Hora: 19:20.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Milciades Saldívar y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Fernando López.

AVAR: Eduardo Britos.

Sportivo Luqueño vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Luis Salinas.

Hora: 19:20.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Luis Onieva y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Derlis López.

AVAR: José Villagra.