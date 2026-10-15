Blas Romero pitará el partido por el liderazgo el sábado en Sajonia

El “Gallo norteño” recuperó el liderazgo de la clasificación y ahora le tocará defenderlo el sábado en condición de visitante ante el Decano, que se ubica a solo un punto de distancia y que ejercerá la localía en Sajonia. Para impartir justicia en este encuentro clave, la Comisión designó a Blas Antonio Romero como árbitro principal, quien contará con el respaldo de Carlos Figueredo desde el VAR.
El regreso de David Ojeda a las canchas
En la nómina de jueces también destaca la reaparición de David Ojeda, quien vuelve a ser convocado tras quedar fuera en las últimas tres fechas del Torneo Clausura. En el torneo Clausura, su vuelta se dará en el encuentro a disputarse el domingo en el barrio Santísima Trinidad entre Sporttivo Trinidense y Libertad, que también se ubica a un punto de la cima.
Como se recordará, en la undécima jornada Ojeda privó incorrectamente al Sportivo 2 de Mayo de un gol legítimo frente a Nacional. La propia APF reconoció posteriormente en su análisis técnico que existió un error arbitral y que la supuesta falta sancionada sobre Santiago Rojas no debió cobrarse. Su retorno oficial se produjo en el enfrentamiento donde Cerro Porteño derrotó en los penales a Sportivo San Lorenzo, en el marco de los cuartos de final de la Copa Paraguay.
El partido del viernes
Recoleta FC vs. Rubio Ñu
Estadio: Ricardo Grégor.
Hora: 19:20.
Árbitro: Derlis López.
Asistentes: Carmelo Candia y Derlys González.
Cuarto árbitro: César Rolón.
VAR: Carlos Paul Benítez.
AVAR: Milcíades Saldívar.
La cartelera del sábado
Guaraní vs. Nacional
Estadio: La Arboleda.
Hora: 17:00.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Guido Miranda.
Cuarto árbitro: Alipio Colmán.
VAR: José Méndez.
AVAR: Héctor Balbuena.
Olimpia vs. Sportivo 2 de Mayo
Estadio: Defensores del Chaco.
Hora: 19:20.
Árbitro: Blas Romero.
Asistentes: Eduardo Britos y José Villagra.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Christian Sosa.
El programa del domingo
Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano
Estadio: La Nueva Olla.
Hora: 17:00.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: José Cuevas y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Juan López.
VAR: José Armoa.
AVAR: Eduardo Cardozo.
Sportivo Trinidense vs. Libertad
Estadio: Martín Torres.
Hora: 19:20.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Milciades Saldívar y Diego Silva.
Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.
VAR: Fernando López.
AVAR: Eduardo Britos.
Sportivo Luqueño vs. Sportivo San Lorenzo
Estadio: Luis Salinas.
Hora: 19:20.
Árbitro: Mario Díaz de Vivar.
Asistentes: Luis Onieva y Félix Cantero.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Derlis López.
AVAR: José Villagra.