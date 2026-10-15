Fútbol
15 de octubre de 2026 - 21:00

Blas Romero pitará el partido por el liderazgo el sábado en Sajonia

El árbitro Blas Antonio Romero pitará el partido de la fecha, que sostendrán el líder Sportivo 2 de Mayo frente a s inmediato perseguidor Olimpia.
El árbitro Blas Antonio Romero pitará el partido de la fecha, que sostendrán el líder Sportivo 2 de Mayo frente a s inmediato perseguidor Olimpia. APF

La Comisión de Árbitros de la APF confirmó los equipos arbitrales para los partidos de la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. Todas las miradas se centran en el gran duelo que protagonizarán el sábado el líder, Sportivo 2 de Mayo, y su inmediato perseguidor, Olimpia.

Por ABC Color
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El “Gallo norteño” recuperó el liderazgo de la clasificación y ahora le tocará defenderlo el sábado en condición de visitante ante el Decano, que se ubica a solo un punto de distancia y que ejercerá la localía en Sajonia. Para impartir justicia en este encuentro clave, la Comisión designó a Blas Antonio Romero como árbitro principal, quien contará con el respaldo de Carlos Figueredo desde el VAR.

El regreso de David Ojeda a las canchas

En la nómina de jueces también destaca la reaparición de David Ojeda, quien vuelve a ser convocado tras quedar fuera en las últimas tres fechas del Torneo Clausura. En el torneo Clausura, su vuelta se dará en el encuentro a disputarse el domingo en el barrio Santísima Trinidad entre Sporttivo Trinidense y Libertad, que también se ubica a un punto de la cima.

Como se recordará, en la undécima jornada Ojeda privó incorrectamente al Sportivo 2 de Mayo de un gol legítimo frente a Nacional. La propia APF reconoció posteriormente en su análisis técnico que existió un error arbitral y que la supuesta falta sancionada sobre Santiago Rojas no debió cobrarse. Su retorno oficial se produjo en el enfrentamiento donde Cerro Porteño derrotó en los penales a Sportivo San Lorenzo, en el marco de los cuartos de final de la Copa Paraguay.

El partido del viernes

Recoleta FC vs. Rubio Ñu

Estadio: Ricardo Grégor.

Hora: 19:20.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Carmelo Candia y Derlys González.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: Milcíades Saldívar.

La cartelera del sábado

Guaraní vs. Nacional

Estadio: La Arboleda.

Hora: 17:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: José Méndez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Olimpia vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 19:20.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Eduardo Britos y José Villagra.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Christian Sosa.

El programa del domingo

Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano

Estadio: La Nueva Olla.

Hora: 17:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: José Cuevas y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: José Armoa.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Sportivo Trinidense vs. Libertad

Estadio: Martín Torres.

Hora: 19:20.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Milciades Saldívar y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Fernando López.

AVAR: Eduardo Britos.

Sportivo Luqueño vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Luis Salinas.

Hora: 19:20.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Luis Onieva y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Derlis López.

AVAR: José Villagra.