Primera B: Tres juegos abren décima ronda

El Águila será líder provisorio en caso de sumar de a tres esta tarde en el Kilómetro 12. Uno de los punteros del certamen de la tercera categoría, Atlético Tembetary cerrará la fecha el lunes, visitando a Cristóbal Colón de Ñemby que ejercerá la localía en el barrio Mburicaó.

Lea más: Tambetary, a la punta con goles en la Primera B

Por su parte, River Plate, que comparte la cima de la clasificación con el “Rojiverde”, tendrá jornada libre, una buena oportunidad para Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar para volver a los principales puestos, ya que quedó fuera de la zona de ascenso en la ronda anterior.

* Lambaré (15:00). En el estadio Juan B. Ruiz Díaz, Atlántida vs. 3 de Noviembre. Árbitro: Osmar Soto. Asistentes: Lorenzo Giménez y Jorge Molas.

* Barrio Republicano (15:00). En el estadio Bernabé Pedrozo, Silvio Pettirossi vs. Olimpia de Itá. Árbitro: Alberto Candia. Asistentes: Jesús Alcaraz y Ricardo Ortiz.

* Luque (15:30). En el estadio Adrián Jara, General Díaz vs. Sportivo Limpeño. Árbitro: Luis Trinidad. Asistentes: Jorge Martínez y Digno Salinas.

* Mañana (15:00). En el estadio Erico Galeano, Deportivo Capiatá vs. Humaitá; en el estadio 3 de Febrero, 3 de Febrero RB vs. Presidente Hayes; en el estadio Salvador Morga, Sportivo Iteño vs. Cristóbal Colón JAS; en el estadio Salustiano Zaracho, 29 de Setiembre vs. Benjamín Aceval.

* Lunes (10:00). En el estadio Jardines del Kelito, Cristóbal Colón Ñemby vs. Atlético Tembetary.

* Clasificación: Tembetary 19 puntos, River Plate 19, Cristóbal Colón JAS 18, General Díaz 18, Limpeño 13, 3 de Noviembre 12, Benjamín Aceval 11, Atlántida 11, Cristóbal Colón de Ñemby 11, Olimpia de Itá 10, Capiatá 9, Presidente Hayes 9, Humaitá 9, 29 de Setiembre 8, Iteño 6, Silvio Pettirossi 6 y 3 de Febrero RB 4.