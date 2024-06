Primera C: El “Matarife” cede puntos en su recinto

El “rojo matarife” dejó pasar la posibilidad de asegurar el liderazgo durante la fecha, ahora deberá estar expectante de lo que pueda hacer el Sportivo Iteño, que recibe mañana en la ciudad del cántaro y la miel a Valois Rivarola. De ganar, el “Alfarero” volverá a posicionarse en la cima.

Lea más: Primera C: El “Alfarero” se frena en Ñemby

Estadio: Ricardo Grégor (Campo Grande). Árbitro: Rodrigo Cubilla. Asistentes: Dante Fernández y Raúl Zalazar. Cuarto árbitro: Angelina Rodas.

General Caballero ZC: Aníbal Argüello; Héctor Ortega, Hugo Centurión, Edmilson Cañete y Carlos Pérez (46′ Juan Báez) (84′ Luis Chávez); Richard Martínez, Júnior González, Víctor Garay y Agustín Liucci (62′ Alan Fernández); José Gamarra y Emanuel Mareco (62′ Nelson Ruiz Díaz). D.T.: Sergio Ocampos. 1° de Marzo: Leonardo Cabrera; Pedro Garcete, Rogelio Meza, Adrián Candia (46′ Guimel Areco) y Derlis Duarte; Germán Cardozo (46′ Francisco García), Lucas Maciel (86′ Willian Villalba), Jonathan Cabral (63′ Emanuel Verdún) y Emilio Cornet; Lucas Caballero y Giovanny Ávalos (46′ Arturo Céspedes). D.T.: Éver Cornet.

Goles: 45′ Hugo Centurión (GC); 36′ Emilio Cornet (1M). Amonestados: 44′ Duarte y 94′ Caballero (1M). Expulsados: 92′ Ortega (GC); 85′ Areco (1M).

* Hoy, a las 15:00. Sport Colonial vs. Humaitá, en el estadio Celestino Mongelós. Árbitro: Fernando Villalba. Asistentes: Néstor Sotto y Carlos Cáceres. Cuarto árbitro: Rodrigo Serafini.

* Hoy, a las 15:00. Deportivo Pinozá vs. Pilcomayo, en el estadio Alfredo Stroessner. Árbitro: Gustavo Domínguez. Asistentes: Luis Escobar y Juan Barreto. Cuarto árbitro: Guillermo Chamorro.

* Mañana, a las 10:00. Sportivo Iteño vs. Valois Rivarola, en el estadio Salvador Morga. A las 15:00. Atlético Juventud vs. Capitán Figari, en el estadio Genaro Azcurra; Fulgencio Yegros vs. Oriental, en el estadio Bosque de Pa’i Ñu.

* Clasificación: General Caballero ZC 13 puntos, Sportivo Iteño 11, 1 ° de Marzo 9, Humaitá 8, Valois Rivarola 7, Atlético Juventud 7, Capitán Figari 6, Oriental 6, Deportivo Pinozá 5, Sport Colonial 5, Fulgencio Yegros 4 y Pilcomayo 2.