Ovelar: “Me asombro con personas que dirigen (Educación) y que no les pondría nunca”

Tras la destitución de Federico Mora como viceministro de Educación, que dejó vacante el cargo de titular del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), la senadora Blanca Ovelar (ANR-Independiente) empezó cuestionando que en los puestos de conducción que componen la estructura institucional del Estado “hay mucho que hacer”.

Comentó que desde el año 2000 había una intención de depurar las instituciones del Estado con la colocación de técnicos y profesionales en los puestos de conducción. Mencionó que hay entes que lograron mantener esa política, pero otros que no, y resaltó que ello tiene que ver con las personas que los dirigen.

En ese sentido, dio como ejemplo positivo a los entes que componen el sistema económico del Estado, donde los cargos de conducción -dijo- siempre estuvieron ocupados por profesionales o “gente de la más alta escuela”.

Educación requiere una depuración

Ovelar, en cambio, cuestionó que en el sistema educativo se requiere una depuración de la nómina con la colocación de técnicos en puestos claves y no así de allegados políticos o familiares.

“¿Qué pasó en el área social?, ¿pasó lo mismo?, ¿se respetó la experticia que requiere dirigir educación? Ahí se puso a... pasó por todas las experiencias; no se conoce profundamente al sector, a los recursos humanos. Me asombro cuando escucho personas que dirigen y creo que yo no les pondría nunca, buscaría a alguien con más elevada competencia, compromiso y sólida formación", dijo.

“En ese aspecto nos hace falta mejorar los cuadros de Estado, en la educación sobre todo. Ahí hay que hacer una depuración y poner a la gente que sabe, a la mejor, a la más preparada. Aun poniendo a la mejor, igual seguimos siendo cortos para lo que se necesita para transformar; mucho menos si uno desperdicia talento y deja a la gente preparada por cuestiones de simpatía y pone en esos puestos a sus amigos“, prosiguió.

Informe sobre educación secundaria y terciaria

La senadora colorada, asimismo, mencionó que está trabajando en un informe respecto a la cantidad de alumnos que concluyen la secundaria y los que se suman al nivel terciario.

Acotó que dicho informe toma como espectro de estudio datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) del 2014 al 2023.