Primera B: Se juega la segunda rueda

En el encuentro que pondrá en marcha la jornada, el “Toro” fernandino, que tiene la obligación de mejorar su campaña de la primera mitad para soñar con el ascenso, recibirá en su recinto al 24 de Setiembre de Areguá, que buscará la victoria que lo deje a tres puntos del segundo cupo de ascenso, que pertenece momentáneamente a Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar.

El único líder de la clasificación es el Deportivo Capiatá, que entrará en acción mañana recibiendo en su recinto a Silvio Pettirossi, con la intención de al menos mantener la diferencia de siete unidades al frente de la clasificación, que lo acerquen cada vez más a su retorno al nivel semiprofesional, luego de tres años.

* Hoy, a las 15:00. Sport Colombia vs. 24 de Setiembre de Areguá, en el estadio Alfonso Colmán. Árbitro: Óscar Barrios. Asistentes: Lorenzo Giménez y Pablo Ojeda. Cuarto árbitro: Arcenio Mereles.

* Mañana, a las 10:00. General Díaz vs. 3 de Noviembre, en el estadio Adrián Jara; Deportivo Capiatá vs. Silvio Pettirossi, en el estadio Erico Galeano.

* Mañana, a las 15:00. Olimpia de Itá vs. 29 de Setiembre, en el estadio Presbítero Manuel Gamarra; Cristóbal Colón de Ñemby vs. Atlántida SC, en el estadio Pablo Patricio Bogarín; Benjamín Aceval vs. River Plate, en el estadio Isidro Roussillón; Sportivo Limpeño vs. Cristóbal Colón JAS, en el estadio Optaciano Gómez; Presidente Hayes vs. 12 de Octubre SD, en el estadio Fortín de Tacumbú.

* Lunes, a las 14:30. 3 de Febrero RB vs. 12 de Octubre de Itauguá, en el estadio Jardines del Kelito.

* En zona de descenso: 12 de Octubre SD (promedio 0,352) y Sportivo Limpeño (0,925). En riesgo: Cristóbal Colón de Ñemby (0,950), 29 de Setiembre (0,962) y Presidente Hayes (1,098).

* Goleadores: Germán Núñez (River Plate) 10 tantos, Matías Alfonso (Cristóbal Colón JAS) 8 y Ronald Duarte (Deportivo Capiatá) 8.